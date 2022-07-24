نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة دبي الرياضية 2022 على الأقمار الصناعية لمشاهدة أفضل المباريات بجودة فائقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة دبي الرياضية، تعرض قناة دبي الرياضية أحدث المباريات الرياضية، حيث أنها تعتبر من أفضل القنوات الرياضية، لأنها تتميز بمحتواها، وكذلك تحليل المباريات من قبل المحللين، مع تقديم كافة التفاصيل الخاصة بالمباريات بكل مهارة، ودقة، لذلك يتساءل الكثير من عشاق الرياضة عن قناة دبي الرياضية، لهذا الأمر سوف نعرض لكم من خلال هذا المقال تردد قناة دبي الرياضية على كافة الأقمار الصناعية، مع محتواها الذي تقدمه.

تردد قناة دبي الرياضية

تميزت قناة دبي الرياضية بأنها تعمل على تقديم محتوى من البرامج، والمسابقات الرياضية المتنوعة، وذلك بأفضل جودة، وقوة بث عالية الكفاءة، لهذا الأمر يهتم الملايين من عشاق الرياضة بمعرفة التردد الخاص بقناة دبي الرياضية على كافة الأقمار الصناعية، والتردد كالآتي:

تردد قناة دبي الرياضية على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 12418,12019.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

جودة المشاهدة: HD.

تردد قناة دبي الرياضية على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12130.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة المشاهد:HD.

تردد قناة دبي الرياضية على القمر بدر 4 هو كالتالي:

التردد: 12130.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

جودة المشاهدة: HD.

تردد قناة دبي الرياضية على ياه سات، هو كالتالي:

التردد: 11823.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/9.

الجودة:HD.

قناة دبي الرياضية

بدء بث قناة دبي الرياضية أول مرة في عام 1998 فقد تطورت القناة خلال السنوات الماضية بصورة كبيرة، لكى تصبح مع مرور الوقت أفضل القنوات الرياضية في العالم العربي، كما أنها حرصت على تقديم الآتي: