نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا تردد قناة العراقية الرابعة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كل محبي مباريات كرة القدم الآن عن تردد قناة العراقية الرابعة الرياضية، وذلك لأن هذه القناة قد أعلنت في وقت سابق عن أنها ستبث مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الودية، والتي قد أعلن موعدها قبل البدء في مباريات الدوري الإنجليزي، وقد قامت هذه القناة بعرض الكثير من المباريات، ومنها على سبيل المثال: أنها قد قامت بعرض أحداث مباريات تصفيات كأس العالم في مونديال 2022/2023، وسنتعرف الآن على تردد قناة العراقية الرابعة الرياضية.

طريقة الحصول على تردد قناة العراقية الرابعة الناقلة

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها حتى تصبح قناة العراقية الرابعة الرياضية متوفرة على الرسيفر الخاص بك، وهذه الخطوات تتمثل في التالي:

يجب أن يكون لديك القمر الصناعي نايل سات.

ستظهر لك القناة على جهازك باسم Al Rabia sport HD.

يجب عليك أن تقوم بإدخال التردد التالي 11334.

يجب عليك أن تقوم بإدخال نوع الاستقطاب أفقي.

معامل الخطأ 5/6.

يجب عليك أن تقوم باختيار نوع الجودة عالية HD.

موعد بث مباراة برشلونة وريال مدريد على قناة العراقية الرابعة الناقلة

وقد قامت قناة العراقية الرابعة الرياضية بالإعلان عن موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، وأنه سيكون يوم الأحد الموافق يوم 24/7/2022، وسيتم بث المباراة على قناة العراقية الرابعة الرياضية، حيث تتميز هذه القناة بأنها

ذات جودة عالية، ولا يوجد بها فواصل إعلانية طول فترة البث، وكذلك قامت القناة الرياضية بالإعلان عن أنها قد حصلت على الحق في بث مباراة برشلونة وريال مدريد، في كافة أنحاء الوطن العربي، والشرق الأوسط.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة

وهناك تشكيل متوقع لفريق برشلونة، وهو كالتالي:

اللاعب تير شتيجن سيقوم بلعب دور حراس المرمى بالفريق.

اللاعبين كريستنسن، أروخو، ألبا سيقومون بلعب دور خط الدفاع بالفريق.

اللاعبين جافي، بيدري، بوسكيتس سيقومون بلعب دور خط الوسط بالفريق.

اللاعبين فيران، رافينها، توريس، أوباميانج سيقومون بلعب دور خط الهجوم بالفريق.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد

هناك تشكيل متوقع لفريق ريال مدريد، وهو كالتالي: