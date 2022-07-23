نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الودية غدا في الولايات المتحدة الأمريكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة برشلونة وريال مدريد هو الحدث الأهم لكل عشاق الساحرة المستديرة حيث يلتقي في الساعات الأولى من يوم الغد الأحد الفريقان في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم القادم، ويدخل نادي برشلونة هذه المباراة بعد أن لم يتمكن من الفوز بأي بطولة في الموسم الماضي، لذلك قام الفريق بالعديد من التدعيمات لصفوف الفريق، حيث تمكن النادي الكتالوني من ضم المهاجم القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم بايرن ميونيخ سابقا، في صفقة تعد هي الأقوى بين صفوف فرق الدوري الإسباني وصلت تكلفة الصفقة قيمة 45 مليون يورو، كما تمكن برشلونة من ضم الجناح البرازيلي رافينيا قادما من نادي ليدز الإنجليزي، وبلغت قيمة هذه الصفقة 58 مليون يورو.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

كما تمكن الفريق من الحصول على خدمات لاعب الوسط فرانك كيسيه قادما من نادي ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر، هذا بالإضافة أيضا إلى المدافع الدنماركي اندرياس كريستنسين قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر أيضا، في الوقت نفسه أعلن نادي برشلونة الإسباني عن رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو، كما رحل اللاعب داني ألفيش بعد انتهاء إعارته، وكذلك رحل لوك دي يونج وأداما تراوري بعد انتهاء فترة إعارتهم بالفريق، بالإضافة إلى خروج اللاعب لونجليه واللاعب ترينكاو على سبيل الإعارة، كما تردد العديد من الأخبار عن رحيل فرانك دي يونج لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

صفقات نادي ريال مدريد

في المقابل لم يتم الإعلان سوى عن صفقتين فقط نجح النادي الملكي ريال مدريد في إتمامها، حيث نجح ىالنادي الإنجليزي في استقدام المدافع الألماني انطونيو روديجير في صفقة انتقال حر من نادي تشيلسي الإنجليزي، كما نجح النادي أيضا في ضم لاعب الوسط أوريليان تشواميني من نادي موناكو الفرنسي مقابل 80 مليون يورو، وفشل الفريق في ضم الصفقتين الأهم اللتين كان يطمع عشاق الفريق في ضمهما، حيث لم ينجح الفريق في ضم الفرنسي كيليان امبابي الذي قام بتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى النرويجي إيرلينج هالاند الذ انتقل إلى نادي مانشستر سيتي.

موعد بداية المباراة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الكلاسيكو بين الفريقين في الساعة 5 من صباح يوم الأحد الموافق 2022/7/24 بتوقيت القاهرة الساعة الرابعة فجرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تكون المباراة على ملعب Allegiant Stadium في ولاية نيفادا الأمريكية، ويتوقع المحللون الرياضيون أن يغلب على المباراة طابع حماسي من بدايتها، وذلك نظرا للعداوة التاريخية رياضيا بين الناديين الكبيرين.