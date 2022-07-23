نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروح النهائيات.. موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ ، ضمن استعدادات الأندية العالمية والأوروبية تحديدًا لانطلاق الموسم الجديد في كافة المسابقات المحلية وعلى رأسها الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد بالإضافة إلى الدوري الألماني ، وحتى القارية ممثلة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ، بالإضافة إلى مونديال العالم للأندية وكأس العالم للمنتخبات ، يستضيف صباح الأحد 24 يوليو 2022، ملعب لامبو فيلد في مدينة غرين باي الأمريكية، مواجهة قوية بنكهة النهائيات الكبرى تجمع العملاقين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي .

نتناول في التغطية التالية، كافة الأخبار والتفاصيل والكواليس حول موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين في الاستعدادت الودية قبيل انطلاقة الموسم الجديد ، ومشوارهما في الموسم الماضي، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الفريقين .

مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

ضمن استعدادات مانشستر سيتي في معسكره بالولايات المتحدة الأمريكية .

يحتضن ملعب لامبو فيلد مواجهة من العيار الثقيل، تمثل نسخة مصغرة من نهائي دوري أبطال أوروبا .

ولم لا، فآخر نسختين، قبل نهائي التشامبيونز ليج 2022 ، شهدت حضورًا من الفريقين.

حيثما توج الفريق البافاري بلقب دوري الأبطال عن النسخة الاستثنائية موسم 2020/2019 من أمام باريس سان جيرمان (1-0).

وبالنتيجة ذاتها، خسر المان سيتي من أمام مواطنه تشيلسي في نهائي موسم 2021/2020.

ويتوقع للمباراة أن تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، رغم تأخر وقتها بتوقيت الولايات المتحدة.

نشير إلى أنه، وعقب تلك المواجهة، ستكون الجماهير العربية والعالمية على موعد مع الكلاسيكو الإسباني.

حيثما مباراة ريال مدريد وبرشلونة ، ضمن استعدادات الملكي للموسم الجديد.

والتي تقام في الولايات المتحدة أيضًا، خلال معسكر بطل أوروبا.

مانشستر سيتي

نستهل تغطيتنا مع مستضيف اللقاء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي .

والذي يدخل مواجهة الأحد، ساعيًا إلى تحقيق أقصى استفادة فنية ومعنوية أيضًا.

في إطار تحضيراته للدفاع عن لقبه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي .

بعدما ظفر بلقب الموسم الماضي من أمام غريمه التقليدي في السنوات الأخيرة ليفربول.

إليكم ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2022/2021 :

وفي الموسم الماضي أيضًا، وعلى الصعيد المحلي، خسر السيتيزن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي المحبب لجماهيره وعشاقه.

بعد الخسارة من الريدز في نصف النهائي.

في البطولة التي توج بها فريق المدرب الألماني المجتهد يورجن كلوب على حساب تشيلسي.

كما فقد لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية .

وذلك بعد الخروج من أمام وست هام يونايتد بركلات الترجيح (4-5) في دور الـ16.

وهي البطولة التي حققها ليفربول أيضًا على حساب البلوز.