أرسنال يعلن تعاقده رسميا مع الأوكراني زينتشينكو

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أمس الجمعة، رسميا ضم المدافع الأوكراني أولكسندر زينتشينكو، قادما من مانشستر سيتي بطل "البريمير ليغ"، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال أرسنال في بيان رسمي عبر موقعه: "أولكسندر زينتشينكو انضم إلينا بعقد طويل الأمد، قادما من مانشستر سيتي".



والتحق زينتشينكو بالفعل بمعسكر أرسنال التدريبي استعدادا للموسم الجديد (2022-2023) في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، وسيتم الإعلان عن رقم قميصه مع "الغانرز" في الوقت المناسب، حسبما ذكر البيان الرسمي للنادي اللندني.



وانضم أولكسندر زينتشينكو، البالغ من العمر 25 عاما، إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2017 قادما من نادي آيندهوفن الهولندي، وشارك في 76 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ودافع عن ألوان منتخب أوكرانيا في 52 مباراة.

المصدر: وكالات