انت الان تتابع خبر معركة قضائية تشتعل بين الليجا ومبابي بسبب مشكلة عقده مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبت رابطة الدوري الإسباني "الليجا" ، أمام محكمة باريس الإدارية ، لإلغاء عقد كيليان مبابي ـ المهاجم الدولي الفرنسي ـ مع فريقه الحالي باريس سان جرمان.

وأكدت " فرانس برس" أن طلب الليجا رُفض في نفس اليوم لعدم وجود استعجال، وسيتم النظر فيه من حيث الأسس الموضوعية في غضون فترة أطول.

وصرح المحامي الفرنسي-الأسباني لليجا خوان برانكو للوكالة : أنه كان متوقعاً الرد القضائي ..لافتاً بأنه استئنافًا تقنياً وماريهم الرابطة هو الحكم على الأسس الموضوعية.

وأشار برانكو أن الحكم لن يصدر قبل نهاية موسم 2022-2023..مؤكدًا أن هذه الخطوة تواجه مقاومة شديدة وسيلجا للقضاء الأروبي في الأشهر المقبلة.