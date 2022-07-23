انت الان تتابع خبر.أبرزها عن محمد صلاح... ماذا قال ماني بعد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2022؟ شاهد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعرب لاعب بايرن ميونخ السنغالي ساديو ماني عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي 2022، كاشفاً حقيقة علاقته مع المصري محمد صلاح. توج ماني، الوافد الجديد إلى بايرن ميونيخ من ليفربول، بجائزة أفضل لاعب أفريقي 2022 للمرة الثانية د.، بعد أن حقق نفس الإنجاز في عام 2019. في طريقه للفوز بالجائزة، تفوق ماني على صلاح، زميله السابق في ليفربول، وكذلك زميله في تشيلسي إدوارد ميندي. وقال ماني، في تصريحات صحفية، عقب تسلمه الجائزة:“ أنا سعيد جِدًّا بهذه الجائزة، وأشكر الجماهير على دعمهم لي، ولا سيما معجبو من السنغال، كل التقدير لهم”. وتابع:“ يقول الناس أحيانًا إن هناك منافسة بيني وبين صلاح، لكن بصراحة لا أرى نفسي أتنافس مع أي لاعب”.

وجاءت جائزة ماني بعد أن قاد السنغال لأول مرة إلى لقب كأس الأمم الإفريقية وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة، إضافة إلى صعود بلاده إلى مونديال 2022