نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الكلاسيكو المنتظر».. موعد مباراه ريال مدريد وبرشلونة الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه ريال مدريد وبرشلونة ، في إطار استعدادات الأندية الإسبانية لانطلاق الموسم الجديد، على كافة الأصعدة المحلية ممثلة في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا فضلًا عن كأس السوبر الإسباني ، أو القارية على غرار دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكذلك دوري المؤتمر الأوروبي ، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية ، يستضيف صباح الأحد 24 يوليو 2022، ملعب كشمان فيلد في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية ، مواجهة كلاسيكو الأرض والتي تجمع فريقا برشلونة وريال مدريد ، والتي من المنتظر أن تحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية على نطاقٍ واسع.

نتناول خلال التغطية التالية، كافة التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراه ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الفريقين في الاستعدادات التي يخوضاها من أجل الموسم الجديد ، علاوة على تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة .

مباراه ريال مدريد وبرشلونة

جماهير كرة القدم العربية والعالمية ، من عشاق ومحبي الريال والبارسا ، على موعد مع متعة وإثارة جديدة.

لن يقلل منها كون المواجهة ودية، خاصةً مع دخول الناديين بكامل ترساناتهما.

من أجل الاستقرار على شكل الفريق في الموسم القادم.

في ظل التدعيم الذي يجريه الجانبين في كل الخطوط، مصحوبة برغبة كبيرة في المنافسات على كل البطولات.

نستعرض فيما يلي ترتيب الدوري الإسباني عن الموسم الماضي، والذي توج به الملكي بجدارة :

ننوه إلى أنه وفي إطار استعداد السيتيزن للموسم الجديد، تقام صباح الأحد، مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي .

والتي تسبق الكلاسيكو الإسباني بنحو 4 ساعات.

نادي ريال مدريد

نستهل تغطيتنا مع نادي ريال مدريد الإسباني ، نادي القرن في القارة الأوروبية العجوز.

الفريق المتوج مؤخرًا بلقب الدوري الإسباني بفارق 13 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة.

كما ظفر ببطولة دوري أبطال أوروبا بجدارة وبعد ماراثون طويل ومثير، على حساب ليفربول.

ولم يفقد سوى بطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي.

وذلك بعد الخروج من أمام أتلتيك بلباو في دور ربع النهائي بعد الخسارة بهدف.

بعدما حاز لقب كأس السوبر الإسباني من أمام بلباو نفسه.