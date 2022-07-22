نتيجة مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك

يترقب العديد من مشجعي لعبة كرة القدم للرجال، مباراة كأس مصر بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، والتي سوف تقام يوم الخميس الموافق 21/7/2022 لتحديد بطل كاس مصر، ويتوقع العديد من مشجعي الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة كبيرة بين الفريقين، مليئة بنواحي فنية كروية التي تجعل مشاهدة المباراة ممتعة، وتعتبر هذه المباراة من اهم المباريات لكل لنادي، وبشكل اكبر إلى كل مدير فني، لأنها سوف تضيف بطولة في سجل بطلاته مع الفرق، وبتلك البطولة يعمق الثقة بينة وبين اللاعبين وأعضاء مجلس الإدارة والجماهير المشجعة للنادي، وأيضا عند فوز احد الناديين بالمباراة سوف يتم إضافة لقب جديد في سجل بطولات النادي.

تعتبر مباراة كاس مصر هي المباراة الأخيرة بنفس اسم البطولة، والذي تم تغيره في النسخة الحديثة باسم بطولة كاس الرابطة، وتعتبر مواجهات النادي الأهلي ونادي الزمالك قطبين الكرة المصرية ذات طبيعة خاصة، وذات اهتمام كبير من جميع المتابعين للكرة المصرية، بداخل الوطن العربي وخارجة، ومن المتوقع وجود مساندة من قبل الجماهير للفريقين بداخل ملعب المباراة، ويعيش نادي الزمالك فترة من ثبات المستوي الفني للفريق، من خلال ثبات التشكيل والإدارة الفنية للفريق، علي العكس بالنسبة للنادي الأهلي الذي يوجد تضارب في مستوي الفني لوجود إدارة فنية جديدة للفريق، والتي تحاول الوصول إلى افضل تشكيل يمكن من خلاله تحقيق الفوز في المباريات بشكل مستمر.

القاب بطولة كاس مصر الأهلي والزمالك

النادي الأهلي تمكن من الفوز بكأس مصر سبع وثلاثون لقب.

تمكن نادي الزمالك من الفوز بلقب الكأس بسبع وعشرون لقب.

نادي الزمالك هو أول بطل لبطولة الكأس.

النادي الأهلي هو حامل لقب البطولة عام 2019، وهو اخر لقب حصل علية في بطولة الكأس.

ملخص ونتيجة مباراة كأس مصر بين الزمالك والأهلي