مغادرة بن شرقي وأوناجم مصر بعد إنهاء مشوارهم الكروي مع الزمالك

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عمر شويل - جدة غادر الثنائي المغربي أشرف بن شرقي وأوناجم مصر صباح اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022 متوجهين إلى بلدهم المغرب، وبهذا يكون اللاعبان قد أنهيا مشوارهم الكوري مع نادي الزمالك، وجاء ذلك بعد خوضهما نهائي كأس مصر 2021 الذي انتهى بفوز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالأمس، وأدى الزمالك المصري مباراة كبيرة أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي المصري، الذي ظهر على معظم لاعبيه حالة من الإرهاق والتوهان داخل الملعب، على عكس الزمالك الذي كان معظم لاعبيه بحالة بدنية عالية وتركيز كبير داخل الملعب.

مغادرة بن شرقي وأوناجم القاهرة

غادر بن شرقي وأوناجم لاعبي نادي الزمالك مصر صباح اليوم الجمعة، وذلك وفق تصريحات أحد المسئولين من الجهاز الفني لنادي الزمالك.

وكان نادي الزمالك قد أعلن الخميس بعد انتهاء مباراة الزمالك والأهلي في بطولة كأس مصر 2021، عن نهاية رحلة الثنائي المغربي مع النادي، وذلك بعد انتهاء عقودهم من النادي وعدم رغبتهم في التجديد.

وكان أشرف بن شرقي وأوناجم اتفقا مع المسئولين في نادي الزمالك على مغادرة القلعة البيضاء ومصر عقب انتهاء المباراة، وعدم مشاركتهم في المباراة القادمة أمام نادي سموحة في الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

بن شرقي يعلن رحيله عن الزمالك برسالة وداع

قال اللاعب المغربي أشرف بن شرقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” إنه يودع جماهير نادي الزمالك بعد 3 سنوات قضاهم مع النادي.

وكتب اللاعب المغربي عبر إنستجرام: “شكراً الزمالك، شكرا إدارة الزمالك، شكرًا لاعبي الزمالك، شكرًا لكل الأجهزة الفنية والطبية وكل من عملت معهم، شكرًا جمهور الزمالك كثيرًا”.

وأضاف قائلاً: “بدأت الخطاب من النهاية لأنني أشك أنني سأصل إلى تلك الفقرة، لقد جاءت اللحظة التي كنت أتمنى عدم مجيئها”.

كما أكمل اللاعب المغربي أشرف بن شرقي: “لا أستطيع أن أنكر فضلكم لقد ساندتموني في أوقات الرخاء والشدة، كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب أو الأفراح لم أشعر فيها أبدًا أنني غريب وأجنبي، بل كنت كابن من أبناء الدار الأبرار”.