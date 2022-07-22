نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب وجدول مواعيد مباريات كاس العرب تحت 20 سنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب عشاق الكرة في دول الوطن العربي، مباريات بطولة كأس العرب للشباب عام ٢٠٢٢، والتي من المفترض أن تقام في المملكة العربية السعودية، وتحديد في ملاعب مدينة أبها وخميس مشيط، وسوف يشارك في تلك البطولة حوالي ١٨ منتخب عربي، تم توزيعهم بالقرعة على ست مجاميع، وسوف نعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات مصر والسعودية واليمن والمغرب، والقنوات التي سيذاع عليها تلك المباريات.

بطولة كأس العرب الشباب ٢٠٢٢

قامت القرعة بتقسيم المنتخبات إلى ست مجاميع، ومن المقرر أن تبدأ أولى المباريات بتلك البطولة يوم الاربعاء الموافق ٢٠ من شهر يوليو ٢٠٢٢، بين المنتخب السعودي والموريتاني، وتم تحديد ميعاد نهائي البطولة ليكون يوم السبت الموافق ٦ اغسطس ٢٠٢٢.

مواعيد مباريات كاس العرب ٢٠٢٢ للشباب

يذكر أن نظام بطولة العرب ٢٠٢٢ للشباب تحت ٢٠ سنة، تقوم على أن يلعب كل منتخب من المنتخبات العربية المشاركة مباراتين.

ثم يصعد إلى الدور الربع نهائي المنتخبات العربية الحاصلة على المركز الأول في كل مجموعة من الست مجاميع، والمنتخب صاحب المركز الثاني.

وسوف نعرض لكم في الجدول التالي، مواعيد مباريات بطولة كأس العرب الشباب ٢٠٢٢ لنسخة عام ٢٠٢٢.

القنوات الناقلة مباريات كأس العرب للشباب 2022

يتساءل الكثير من محبين كرة القدم في الوطن العربي عن اسماء القنوات التي سوف تبث مباريات بطولة كأس العرب، وهذا لمتابعة مباريات منتخباتهم المشاركة.

يذكر أنه من المقرر أن يتم بث كافة مباريات كاس العرب الشباب ٢٠٢٢، من خلال قنوات الرياضية السعودية ksa sports، حيث أن المملكة العربية السعودية هي المنظمة لتلك البطولة على أرضها، ومن المتوقع أيضا أن يتم بث المباريات من خلال ٢٦ قناة عربية، بدعم خاص من اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالمملكة العربية السعودية.

تردد قناة الرياضية السعودية ksa sports

يتم نقل قنوات الرياضية السعودية عبر القمر الصناعي عرب ونايل سات، على تلك الترددات الآتية:

o على النايل سات على الترددات التالية:

12284, 12149.

o وعلى العرب سات على الترددات التالية:

12149, 12015.

o وعلى ياه سات على الترددات التالية:

12418 ,11746.