سالكة يازمالك..الفارس الأبيض بطلا لكأس مصر للمرة 28 في تاريخة

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رياض - احمد صلاح - الفارس الأبيض بطلا لكأس مصر للمرة ال 28 من تاريخة ،

الزمالك تفوق علي النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف للنادي الأهلي ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي،أهداف نادي الزمالك عن طريق زيزو في الدقيقة 6 ،ويضيف الهدف التاني في الدقيقة 30 امام عاشور.

كماحصد نادي الزمالك العديد من البطولات خلال تاريخه، وهو أول من حسم بطولة كأس مصر في نسختها الأولى عام 1921،كما نجح البديل حسام حسن في إحراز هدف تقليص الفارق للأهلي في الدقيقة 55 من عمر المباراة،وذلك بعدما تلقى تمريرة من محمد محمود ليراوغ محمد عواد حارس الزمالك ويضع الكرة في الشباك.

وتعد هذه هي المرة الـ28 التي يتوج بها نادي الزمالك ببطولة كأس مصر، بينما بق أن توج الأهلي بالبطولة 37 مرة،وأيضًا يمتلك الفارس الأبيض رقما قياسيا يصعب تكراره، وهو الفوز ببطولة الكأس 4 مرات على التوالي في الفترة من 2012 إلى 2015، ويعود آخر لقب حققه أبناء ميت عقبة لعام 2018 إذ يأمل في تحقيق بطولة موسم 2021 ليجمع بين ثنائية الكأس والدوري.