انت الان تتابع خبر اللي جاي أحلي .. أول رد فعل من " فيريرا" بعد التتويج بلقب " كأس مصر " أمام الأهلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في واحدة من أهم مبارايات الموسم والتي كان يترقبها الكثير من متابعي الفريقين ” الأهلي والزمالك ” بأعين منفتحة عن أخرها من اجل أن لا يفوتك أي لحظة من لحظات اللقاء وهو حال عشاق كرة القدم ، انطلقت أحداث اللقاء الذي جمع بين قطبي الكرة المصرية لحساب نهائي كأس مصر ، والذي كان كما توقعه الكثير من المحللين الفنيين لن يخضع لأي معطيات تم ذكرها قبل اللقاء عن وجود تفوق من جانب خصم تجاه الأخر ، فهذا الأمر لا يوجد له تعريف في مبارايات الديربي علي مستوي العالم أجمع ، لذا فقد شهدت المباراة الكثير من الحماس والإثارة وهو ما كان ينتظره الجمهور العاشق

جدير بالذكر أن حكم اللقاء أطلق صافرة النهاية معلنا الزمالك بطلا لكأس مصر 2021 وذلك عقب مباراة عصيبة في شوطها الثاني ، حيث تمكن الفريق الأبيض من تسيير اللقاء كما أراد لولا خطأ واحد فقط كلف الفريق هدف من مجهود فردي من مهاجم الأهلي ” حسام حسن ” لزادت غلة الأهداف التي من الممكن أن يحرزها لاعبو الزمالك لكن هذا الهدف جعلهم يجنحون للتأمين وعدم المخاطرة

في ذات السياق فقد أعرب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم البرتغالي ” جوزفالدو فيريرا ” عن سعادته الكبيرة لتحقيق أول لقب له مع الفريق خلال ولايته الثانية مشيرا إلي أن ذلك لن يكون اللقب الأخير له