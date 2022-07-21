نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة أهداف مباراة الأهلي والزمالك مباشر لحظة بلحظة الآن الشوط الأول.. هدف أحمد زيزو في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم ملخص نتيجة أهداف الأهلي والزمالك مباشر لحظة بلحظة اليوم في نهائي كأس مصر 2022 ، حيث يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي لقاء قوي بين غريمي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر يوليو الحالي 2022 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وسنتابع معكم لحظة بلحظة نتيجة أهداف مباراة الأهلي والزمالك مباشر الشوط الأول والثاني اليوم في نهائي كأس مصر 2022 ، والتي ستحظى بمتابعة جميع الجماهير المصرية والعربية محبي وعشاق النظيرين.

نتيجة أهداف الأهلي والزمالك مباشر لحظة بلحظة

ملخص نتيجة أهداف الأهلي والزمالك مباشر لحظة بلحظة ، هو ما نسعى لتقديمه من خلال هذا المقال، فنحن نعلم جيداً مدى اهتمام كافة الجماهير المصرية والعربية بهذا الحدث الكبير بين غريمي كرة القدم المصرية وخاصة في المنافسة على نهائي كأس مصر الموسم الحالي وخطف لقب الكأس الغالي.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرين 21 من شهر يوليو الحالي 2022 ، في تمام الساعة التاسع مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا وفلسطين، بينما ينطلق ماتش الأهلي والزمالك اليوم مباشر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات. وسنتابع معكم أدناه من خلال تغطية مستمرة وكاملة ملخص نتيجة أهداف ماتش الأهلي والزمالك لحظة بلحظة مباشر الآن.

واستقر مدراء فريقي الأهلي والزمالك على التشكيلة الأساسية لمباراة نهائي كأس مصر، ونستعرض عليكم الآن تشكيلة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس مصر 2022، والتي جاءت كالتالي:

تشكيلة الأهلي ضد الزمالك اليوم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي – محمد مجدي قفشة – عمرو السولية – أليو ديانج

خط الهجوم: محمد شريف – أحمد عبدالقادر

تشكيلة الزمالك ضد الأهلي اليوم:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح

خط الوسط: إمام عاشور – محمد عبد الغنى – سيد نيمار

خط الهجوم: أشرف بن شرقى – سيف الجزيرى – أحمد زيزو

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك لحظة بلحظة مباشر الآن

تبقى القيل على انطلاق القمة المصرية، وسنعمل على تقديم ورصد كافة التفاصيل عن ملخص نتيجة أهداف مباراة الأهلي والزمالك لحظة بلحظة مباشر اون لاين اليوم في الشوط الأول والثاني بنهائي كأس مصر 2022 ، وذلك من خلال تحديث مستمر لهذه الصفحة، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

الشوط الأول:

انطلاق المباراة وسط أجواء شديدة الحماس من قبل جماهير الفريقين في مدرجات ملعب استاد القاهرة الدولي، ضربة البداية من صالح المارد الأحمر.

دقيقة 1: محاولات متكررة من جانب لاعبي الفريقين الأهلي والزمالك، وتبادل الهجمات بدون أي خطورة أو تهديد على المرمى.

دقيقة 6: جوووووووووول لصالح الزمالك عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو من ضربة رأس وخطأ فادح من محمد الشناوي حارس مرمة النادي الأهلي، لتكون نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الآن الشوط الأول 1-0 لصالح الزمالك.