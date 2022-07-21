نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع ..مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر “موعد – القنوات الناقلة – تشكيل المتوقع للفريقين” في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر ، تقام اليوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 مباراة القمة على بطولة كاس مصر 2021 النسخة المؤجلة والتي تم تاجيها بسبب أزمة الكورونا في الأعوام السابقة ، وهى التي يأمل كل الفريقين اليوم في مصالحة جماهيرها وبالأخص جماهير الأهلي لذى يعانى منذ فترات طويلة وخاصة عقب رحيل بيتسو موسيمانى وتوالت هزائم الأهلي والخسارات .

مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر

نتابع خلال ساعات من الآن مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في تقام في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفى تمام العاشرة بتوقيت السعودية، والتي سوف تذاع على قنوات أون تايم سبورت المفتوحة على النايل سات، وحظوظ الزمالك أوفر بشكل كبير مع تصدره لبطولة الدوري على مدار الأسابيع الماضية والذي اقترب من حسمه في المباريات القادمة بينما يخسر الأهلي مواجه الأخيرة مع نادى الأهرام بهدفين دون رد وبالتالي يتراجع كثير عن تصدر قائمة ترتيب الدوري المصري بفارق 9 نقاط .

متابعة مباراة الأهلي والزمالك 2022

تمتلك قنوات أون تايم سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري وبطولة كاس مصر وأي مشاركات افريقية للأندية المصرية في البطولات المختلفة ، ولهذا تذاع اليوم مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كاس مصر 2021 على ترددها التالي

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الجديد



القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11861.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 الجديد

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تشكيل الأهلي اليوم

يعانى الأهلي من عدة إصابات في صفوف فريقه وبالإضافة إلي تراجعه أدائه في الفترة الأخيرة واليك التشكيل المتوقع لمباراته اليوم مع الزمالك:

في مركز حراسة المرمى: محمد الشناوي

في مركز خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسر ابراهيم، أيمن أشرف، علي معلول

في مركز خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، احمد عبد القادر، صلاح محسن.

في مركز خط الهجوم: حسام حسن.

تشكيل الزمالك اليوم

يواجه الزمالك اليوم الأهلي مكتمل الصفوف وبروح معنوية كبيرة وبعد تصدر الدوري و الأداء الرائع في المباريات السابقة، واليك التشكيل المتوقع لمباراة اليوم للنادي الزمالك

في مركز الدفاع: محمود الونش – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثى – أحمد فتوح – سيد نيمار.

في مركز الوسط: إمام عاشور – محمد عبد الغنى.

في مركز الهجوم: أشرف بن شرقى – سيف الجزيرى – أحمد سيد زيزو.