انت الان تتابع خبر القنوات الناقله لمباراة ليفربول ولايبزيج اليوم.. معادها هيخليكم تستمتعوا بمشاهدتها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقابل فريق ليفربول الإنجليزي غريمة فريق لايبزيج الألماني اليوم الخميس، وهي من أهم المباريات الودية ضمن الاستعدادات الخاصة بالفريقين للموسم الجديد، وهي من أهم المباريات التي يريد أن يتابعها جميع عشاق الساحرة المستديرة.

القنوات الناقله لمباراة ليفربول ولايبزيج اليوم

وسوف تقام مباراة ليفربول ولايبزيج اليوم في ألمانيا على ملعب ريد بول ارينا، وتأتي في الإطار الخاص باستعدادات الأندية للموسم الجديد 2022، وتعد من أهم اللقاءات المميزة الذي يريد متابعتها الجميع، وتبث على قناة الشارقة الرياضية التي أذاعتها لمباراة ليفربول ولايبزيج من خلال الفضائية الخاصة بها بتعليق عربي.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد 11012.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

التصحيح 4/3.

موعد مباراة ليفربول ولايبزيج

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 7:15 مساءاً بتوقيت القاهرة، والـ 8:15 بتوقيت مكة المكرمة ويريد متابعتها لأن ليفربول في الموسم التحضيري حتى الوقت الحالي وخاض مباراتين وديتين وهزم من مانشستر يونايتد في اولى مبارياته الودية بـ 4 أهداف نظيفة.