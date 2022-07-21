نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا.. حالا اضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعرض لكم ثقفني، تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، حيث يجتمع الفريقين في لقاء القمة المثير الذي تترقبه جماهير وعشاق كرة القدم المصرية، وذلك مساء اليوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022، وذلك لحساب منافسات نهائي كأس مصر 2021، يستضيف مباراة النهائي استاد القاهرة الدولي، ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز قي هذه المواجهة من أجل حصد لقب كأس مصر، وفي هذه اللحظات تشتد عمليات البحث بشكل كبير من قبل مشجعي الفريقين للتعرف على موعد المباراة والاطلاع على القنوات التي من المقرر أن تذيع هذه المباراة، وفي سطور هذا التقرير نوضح لكم كافة التفاصيل.

يصطدم فريق الأهلي نظيره الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر 2021، وذلك بعد أن تمكن المارد الأحمر من الإنتصار في مباراة النصف نهائي على حساب نظيره بتروجيت بنتيجة هدفين دون مقابل، في المقابل وعلى الجانب الآخر، استطاع الزمالك الوصول إلى نهائي المسابقة بعد الاطاحة بفريق أسوان في نصف النهائي حيث حقق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، فيما يتواجد الزمالك في المركز الأول ويمتلك في رصيده 57 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يواجه الأهلي نظيره الزمالك وجها لوجه اليوم الخميس 21 يوليو الحالي، ومن المقرر أن تقام مواجهة نهائي كأس مصر 2022 على استاد القاهرة الدولي، وتبدأ أحداث بداية الشوط الأول في اللقاء المرتقب عندما تدق عقارب الساعة التاسعة مساء بتوقيت الخرطوم والقاهرة، وعند الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين وقطر، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك حصريا وبث مباشر على شاشة قناة أون تايم سبورتس ON Time Sports 1 HD، ويتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق الصوتي مدحت شلبى والمعلق الصوتي بلال علام، وسيبدأ الاستديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بنصف ساعة حيث سيتم استضافة عدد من النجوم، ولمن يرغب في الحصول على القناة المفتوحة التي تنقل المباراة مجانا دون تشفير، نوفر لكم أحدث تردد لقناة أون تايم.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر