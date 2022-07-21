موعد والقنوات الناقلة لحفل جائزة افضل لاعب افريقي واسماء المرشحين لاستلام الجائزة

جائزة افضل لاعب افريقي، يسدل اليوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من شهر يوليو الجاري على جائزة أفضل لاعب خارج القارة السمراء بعد غياب عام كامل بعد إيقاف الجائزة من الاتحاد الافريقي الكاف بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث حقق السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي السابق وفريق بايرن ميونيخ الألماني الحالي اللقب لآخر نسخة عام ٢٠١٩، ويتنافس على الجائزة في العام الحالي الثلاثي التالي وهم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والسنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ الألماني والسنغالي إدوارد ميندي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.

موعد والقنوات الناقلة لجائزة أفضل لاعب افريقي

ومن المقرر أن يتم إذاعة حفل جائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية على الحساب الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بالإضافة إلى القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي عبر منصة التواصل الإجتماعي يوتيوب، كما يتم اختيار الفائزون بالجوائز الأفضل في أفريقيا بحسب التصويت من قبل القادة والمدربين في الإتحادات والاعضاء والصحفيين ومجموعة الدراسة الفنية للكاف إلى جانب أساطير كرة القدم الأفريقية، وسنعرض لكم القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في أفريقيا ٢٠٢٢.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا للموسم الماضي ٢٠٢١

وضمت القائمة الأولية قبل الإعلان عن الأسماء الثلاثة هولاء اللاعبين وهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وكارل توكو إكامبي لاعب ليون الفرنسي، وفنسنت أبو بكر لاعب فريق النصر السعودي، سيباستيان هالر لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، ونابي كيتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وإدوارد ميندي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي،

وكاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي والمنتقل حديثاً إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، وساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي السابق وفريق بايرن ميونيخ الألماني الحالي، ويعد السنغالي ساديو ماني الأقرب إلى الفوز بالجائزة بعد تحقيقه لقب كأس الأمم الأفريقية بالإضافة إلى الوصول إلى نهائيات كأس العالم والحصول على كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية حيث تفوق على زميله السابق في ليفربول محمد صلاح في البطولات القارية بالإضافة إلى التأثير على زملائه في الفريق في التصويت كما كشفت صحيفة الجارديان البريطانية.