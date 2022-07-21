نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طموح جديد.. موعد مباراة مصر وعمان كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر وعمان ، ضمن مباريات اليوم الثاني من دور المجموعات، في بطولة كأس العرب 2022 تحت 20 سنة ، وفي إطار مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة، يستضيف مساء الخميس 21 يوليو 2022، ملعب ستاد نادي ضمك في مدينة خميس مشيط السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع منتخبا عمان ومصر ، واللذين يجمعهما الطموح لتقديم صورة مشرفة للكرة العربية والأفريقية، في ظل غياب للإنجازات عن الفريقين، مع أفضلية مصرية بعدد المشاركات.

في السطور المقبلة، سنتناول تفصيلًا كل الأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة مصر وعمان والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ مشاركات المنتخبين ونتائجهما في النسخة السادسة من كأس العرب للشباب 2022 ، ونختتم بـ تاريخ مواجهات مصر وعمان .

مباراة مصر وعمان

مواجهة جديدة ونادرة أيضًا، تجمع منتخبا عمان ومصر ، هذه المرة ليس على مستوى ودي.

حيث تجمع المنتخبان منافسة رسمية هي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة.

والتي تحتضنها المملكة العربية السعودية، ومنطقة عسير (أبها وخميس مشيط) من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل.

تاريخيًا، تعتبر مواجهات المنتخبين، من بين الأقل على مستوى لقاءات الأشقاء العرب.

لذا من المتوقع أن تحظى المواجهة بإثارة كبيرة، فضلًا عن شغف من جهة جماهير المنتخبين.

على صعيد الكبار، وفي كأس العرب 2021 التي استضافتها قطر أواخر العام الماضي.

قدم الفراعنة أداءً جيدًا، توقف معه مشوارهم عند دور نصف النهائي.

وبهدف بالنيران الصديقة في آخر دقيقة، ودع أبناء النيل المنافسات أمام المنتخب التونسي.

قبل أن يحتل المركز الرابع، بعد خسارة من العنابي في لقاء تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح.

والذي حل وصيفًا لـ محاربي الصحراء بعد مباراة امتدت للأشواط الإضافية.

بينما خرج الأحمر العُماني من دور ربع النهائي في مشاركته الثانية بكأس العرب.

وللمفارقة أنها جاءت من أمام نسور قرطاج أيضًا!.

نستعرض بداية ترتيب المنتخبات التي حظيت بلقب كأس العرب في النسخ الخمس الماضية:

وهذه المجموعات هي المجموعات الست في البطولة:

وإليكم جدول مباريات كأس العرب للشباب من المباراة الافتتاحية وحتى الختام :

هذا، وضمن لقاءات اليوم الثاني من الجولة الأولى أيضًا، تقام مباراة الجزائر ولبنان .

والتي تسبق مواجهة منتخب الساجدين والخناجر العمانية ، ولكن ضمن المجموعة الثالثة.

المنتخب المصري

نستهل تغطيتنا مع منتخب مصر تحت 20 سنة ، والذي يدخل بحافز كبير في مشاركة رابعة بـ المونديال العربي .