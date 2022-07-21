الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس مصر التشكيل المتوقع والمعلق

الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس مصر، يترقب عشاق وجماهير كرة القدم المصرية والعربية لقاء ديربي الكرة المصرية بين المارد الأحمر الأهلي والفارس الأبيض الزمالك حيث يلتقي الفريقان اليوم في مباراة النهائي لبطولة كأس مصر وتترقب الجماهير المباراة وتمني النفس بتتويج فريقها بالكأس حيث تأهل كل فريق لنهائي البطولة بعد منافسة قوية بين الأندية المصرية والتقي المارد الأحمر بفريق بتروجيت في قبل النهائي وحقق الفوز عليه بهدفين دون مقابل بينما تأهل الفارس الأبيض لمباراة النهائي بعد ما حقق فوزاً صعباً على نادي زهرة أسوان بنتيجة هدفين مقابل هدف ليتقابل الكبيرين في مباراة التتويج باللقب فمن منهم سيحسم لقب البطولة اليوم ويواجه النادي الأهلي بعد العقبات والإخفاقات خلال الفترة القليلة الماضية حيث تلقي الفريق هزيمة مؤاخراً في الدوري المصري الممتاز عندما حقق بيرميدز الفوز عليه بهدفين دون مقابل ليحل المارد الأحمر في المركز الثالث في جدول الدوري بينما يتصدر الفارس الأبيض جدول البطولة برصيد وذلك بعد تقديم عروض قوية في الفترة الماضية ويتمتع الفارس الأبيض بحالة من الاستقرار داخل النادي وذلك على عكس المارد الأحمر الذي شهد في الفترة الأخيرة استقالة المدير الفني للفريق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وتعيين البرتغالي ريكاردو سواريز خلفاً له كما يعاني الفريق من بعض الغيابات المؤثرة.

الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس مصر الموعد والقناة الناقلة والمعلق

يلتقي اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرون من يوليو 2022 النادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي كأس مصر وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر بتوقيت أبوظبي وستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي كما سيتم نقل أحداث المبارة عبر شاشة ON Time Sport 1 بصوت المعلق المصري مدحت شلبي.

التشكيل المتوقع للمارد الأحمر

في حراسة المرمي ط: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أيمن أشرف، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

في منتصف الملعب: حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية.

في خط الهجوم: صلاح محسن، حسام حسن، أحمد عبد القادر.

التشكيل المتوقع للفارس الأبيض

في حراسة المرمي: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد.

في منتصف الملعب: عبدالله جمعة، أشرف روقا، إمام عاشور، حمزة المثلوثي.

في خط الهجوم: بن شرقي، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

ويعد المارد الأحمر أكثر الأندية المصرية وصولاً إلى نهائي الكأس حيث وصل عدد مرات وصوله إلى مباراة النهائي واحد وخمسون مرة كما يعد أكثر الأندية تحقيقاً للقب برصيد 37 مرة كما يعد هو بطل النسخة الماضية من البطولة عندما فاز على نادي طلائع الجيش بينما حقق الفارس الأبيض لقب البطولة 27 مرة، وتحمل مواجهة الليلة نكهة برتغالية خالصة حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء تحت قيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز الذي يبحث عن أول ألقابه مع القلعة الحمراء بينما يدخل الفارس الأبيض المباراة تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي حث لاعبيه على ضرورة الضغط على المنافس من البداية واستغلال الفرصة وحالة الفريق المنافس للتحكم في المباراة وتحقيق الفوز.