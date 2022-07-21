انت الان تتابع خبر عاجل – موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتجه أنظار الكثير من متابعي الكرة المصرية اليوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 صوب ستاد القاهرة الدولي، حيث القمة 125 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك,

ويستضيف الأهلي منافسه التقليدي الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2020-2021، في مباراة لا تقبل القسمة على أثنين.

وتعادل الأهلي مع الزمالك في أخر مواجهة جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر:

تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر:

تقام مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر عبر قناة أون تايم سبورت 1.