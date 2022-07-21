انت الان تتابع خبر فوز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.. تسريبات صادمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسريبات صادمة كشفت عن نتائج غير مرضية للمصريين ومحبي النجم العالمي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

التسريبات كشفت عن فوز السنغالي ساديو ماني المنتقل حديثًا إلى صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني بالجائزة، استنادًا إلى بعض الأسباب التي رجحت كفته عن كفة النجم المصري محمد صلاح.

وخسر محمد صلاح الجائزة لأسباب تتعلق بنتائج البطولات التي شارك فيها، دون النظر للانجازات الفردية التي حققها محمد صلاح.

وقد فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي “PFA” للمرة الثانية في تاريخه بعد أن فاز بها عام 2018.

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