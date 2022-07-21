انت الان تتابع خبر موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم .. نهائي كأس مصر ضرب نار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتأهب حالياً كل جماهير كرة القدم المصرية لمتابعة موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم الخميس 21 يوليو 2022، وهي من المقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولي لأنها من أبرز المباريات الذي يريد متابعتها الجميع.

موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم

وسوف يخوض الأهلي مباراة اليوم أمام غريمة التقليدي الزمالك سعياً للفوز بالكأس الثانية على التوالي، ويريد الزمالك أن يجمع بين البطولتين المحليتين بعد أن حصل على بطولة الدوري الموسم الماضي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 9 مساءاً بتوقيت مصر والساعة الـ 10 بتوقيت السعودية، وتبث اليوم الخميس 21 يوليو 2022 وينتظرها الجميع.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتبث مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورت 1 الفضائية، ويعلق على المباراة المعلق المميز مدحت شلبي، وهذا من خلال القناة الصوتية الاولى، وأيضاً بلال علام على القناة الصوتية الثانية، وتصنف بأنها من أهم المباريات المميزة والذي يريد متابعتها ومشاهدتها الجميع في الساعات القادمة.