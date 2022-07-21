انت الان تتابع خبر تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية.. هتشوفوا عليها المباريات الأوروبية وتستمتعوا بيها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يهتم جميع عشاق الساحرة المستديرة بشكل مستمر عن البحث عن القنوات الرياضية التي تقوم بنقل كل المباريات الرياضية الهامة دائماً، وبشكل خاص لأن العديد من القنوات لا تحصل على حقوق البث، وتقوم قناة الرابعة العراقية الرياضية ببث كل المباريات الودية في كأس بانكوك الموسم الجاري وجميع المباريات الأوروبية.

طريقة تحميل قناة الرابعة العراقية الرياضية

يقوم الشخص بفتح الريسيفر والدخول للقائمة الأساسية.

وبعد هذا يتم القيام بالنقر على الإعدادات.

واختيار التثبيت ثم النقر على التثبيت اليدوي.

وهي من أهم القنوات الرياضية التي تقوم بتقديم الكثير من المباريات والأستوديوهات التحليلية الخاصة بكل المباريات، ويقوم الجميع بتحميلها بشكل دائم حتى يستطيع الجميع مشاهدة كل المباريات المميزة والجديدة.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2022

التردد على نايل سات: 11334

الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 5/6

التردد على عرب سات : 11747

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500