موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر 2020 والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر 2020، ينتظر مساء اليوم جماهير كرة القدم العربية والمصرية واحدة من أهم ديربيات منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، وهي مباراة الأهلي والزمالك والتي تقام مساء اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرون من شهر يوليو الجاري ،وذلك في نهائي بطولة كأس مصر للموسم الكروي 2021/2020 والتي ستقام على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري للفريقين.

مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر

الأهلي يدخل هذه المباراة وعينه على الفوز والتتويج بلقب كأس مصر من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة خاصة بعد الإخفاء والنتائج الغير مرضية للجماهير في مباريات الدوري الماضية، واستطاع النادي الأهلي أن يتأهل إلى المباراة النهائية بعد أن فاز على فريق بتروجيت في نصف نهائي الكأس بهدفين دون رد.

ويسعى البرتغالي كارلوس سواريش المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق أول لقب له في مسيرته الفنية مع النادي الأهلي، حيث تولى سواريش مهمة تدريب النادي الأهلي بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

على الجانب الآخر فإن فريق الزمالك نجح ف بلوغ نهائي كأس مصر عقب الفوز على فريق أسوان في نصف النهائي بهدفين لهدف، الفارس الأبيض يعيش حالياً حالة من الاستقرار الفني والإداري وهو ما جعل الفريق ينجح في الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2021/2020 حيث تقرر أن تقام المباراة بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

هذا ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات أون تايم سبورتس بالنقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الأولى، على أن يتولى مهمة التعليق على مباراة ديربي القاهرة في نهائي كأس مصر الكابتن مدحت شلبي من خلال القناة الصوتية الأولى، كما سيكون بلال علام معلقاً على أحداث المباراة من خلال القناة الصوتية الثانية.