صفقات الأهلي الجديده.. تعرف على ابرز الصفقات الجديدة للنادي الاهلي وموعد مباراة نهائي كاس مصر اليوم (الأهلي VS الزمالك)

يعيش الأهلي موسم غير مستقر على مستوى النتائج المحلية والقارية فالبداية كانت خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي وهي تلك الهزيمة التي أطاحت بالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء السابق بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق، لذلك ينوي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتشاور مع لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء مع المدير الفني للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي البرتغالي ريكاردو سواريس في أحداث ثورة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حيث من المقرر أن يرحل عدد من نجوم الفريق بنهاية الموسم، بالإضافة إلى جلب عدد من لاعبي الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

أبرز صفقات الأهلي الجديده خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية

ولم تتضح معالم سوق الانتقالات الحالية، حيث لم يستقر ريكاردو سواريس على رحيل لاعب المارد الأحمر، ولكن الأهلي يبدو أنه حدد الصفقات حيث سيتجه الفريق لضم قلب دفاع جديد بعد قرب رحيل المغربي بدر بانون إلى صفوف فريق قطر القطري، بالإضافة إلى التعاقد مع جناح أيسر وقد يبدو خيار التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي محتملا حيث لم يحدد اللاعب وجهته المقبلة بعد، كما ينوي الفريق التعاقد مع مهاجم أفريقي قوي وقد يتعاقد الفريق مع النيجيري جون ايبوكا لاعب فريق إنبي، كما أن الأهلي قد أنهى ضم لاعب الزمالك السابق والمعار إلى صفوف فاركو الحارس محمد صبحي.

نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك مساء اليوم

يلاقي الأهلي مساء اليوم نظيره الزمالك في إطار الدور النهائي من بطولة كأس مصر عن الموسم الماضي ٢٠٢١/٢٠٢٠، يقام اللقاء بين الفريقين على استاد القاهرة وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، نجح الزمالك في الوصول إلى الدور النهائي على حساب فريق أسوان فيما تخطى الأهلي عقبة فريق بتروجيت في الدور نصف النهائي أيضاً، ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٥٧ نقطة بفارق تسع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، مع ناقص مباراتين لصالح الأهلي بعد المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.