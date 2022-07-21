نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا والقنوات الناقلة لحفل تسليم جائزة افضل لاعب افريقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، يترقب العديد من محبي مرة القدم داخل وخارج القارة السمراء حفل جوائز الأفضل في أفريقيا والتي تتكون من أفضل لاعب في القارة السمراء وأفضل لاعب داخل القارة السمراء بالإضافة إلى أفضل نادي وأفضل مدرب.

موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2022

ومن المقرر أن يتم إقامة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا من قبل الاتحاد الإفريقي الكاف اليوم الخميس في مدينة الرباط بالمغرب في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وتم إعلان الاتحاد الأفريقي من قبل الكاف أن الحفل سوف يقام قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات والتي من المقرر إقامتها مساء السبت المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري.

القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في القارة الأفريقية

من المنتظر أن يتم بث حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء على حساب الملف الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إلى جانب القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي في يوتيوب، ويعد الدولي السنغالي ولاعب بايرن ميونيخ الألماني ساديو ماني هو آخر من فاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام ٢٠١٩ حيث لم تنظم المسابقة في العام قبل الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويتم اختيار الفائزين بالجوائز الأفضل في أفريقيا بحسب التصويت من قبل القادة والمدربين في الإتحادات والاعضاء والصحفيين ومجموعة الدراسة الفنية للكاف إلى جانب أساطير كرة القدم الأفريقية،وسنعرض لكم القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في أفريقيا ٢٠٢٢.

القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي. ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ الألماني. إدوارد ميندي لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وفي الجوائز الأخرى جاء ‏الأهلي ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا

الأهلي (مصر).

نهضة بركان (المغرب).

الوداد الرياضي (المغرب).

بالإضافة إلى مصر ‏بالقائمة النهائية لجائزة أفضل منتخب في أفريقيا

مصر.

الكاميرون.

السنغال.

‏كيروش والركراكي بالقائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا

كارلوس كيروش (مصر).

وليد الركراكي (الوداد الرياضي).

أليو سيسيه (السنغال).

‏ثنائي الأهلي في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا