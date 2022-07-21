انت الان تتابع خبر بعد استبعاد موسيماني وكيروش هذا العام..تعرف على القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب رياضي بـ إفريقيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وخلال الحفل الذي يقام بالعاصمة المغربية الرباط ، جاء إعلان "كاف" في قائمته النهائية الأسماء التالية:

- أليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال ،

ـ وليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد الرياضي

ـ كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر السابق.

واستبعد الاتحاد الإفريقي ، المدير الفني السابق للأهلي

الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والبرتغالي كارلوس كيروش من القائمة المرشحة للحصول على الجائزة في أفريقيا هذا العام.

ومن المقرر تحديد الفائز خلال لجنة تصويت تتكون من لجنة الإتحاد الفنية والإعلاميين، والمدربين الرئيسيين وقادة الإتحادات الأعضاء بالإضافة للأندية المشاركة في مرحلة المجموعات