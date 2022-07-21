نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الإمارات و الأردن اليوم ..”إليكُم” موعد مباراة منتخب الأردن ضد الإمارات في كأس العرب للشباب 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الامارات والاردن اليوم و القنوات الناقلة للمباراة. حيث يخوض منتخب الإمارات لقاءًا هامًا ضد المنتخب الأردني في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت سن 20 عامًا. والتي تقام في نسختها الثامنة على أراضي المملكة العربية السعودية. وتضم البطولة العديد من المنتخبات العربية المشاركة والتي يكون من أبرزها منتخب السعودية والعراق والمغرب و 18 منتخب عربي آخر يتنافس للفوز بلقب بطل البطولة في موسمها الحالي. وفي السياق ذاته نتعرف في الآتي على تفاصيل موعد مباراة منتخب الامارات ضد الأردن اليوم و القنوات الناقلة.

مباراة الإمارات و الأردن اليوم

تقام مباراة منتخب الإمارات والأردن اليوم على استاد ملعب نادي ضمك في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية التي تستضيف فعاليات كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 عام لهذا الموسم. وفي السياق ذاته يأتي منتخب الأردن والإمارات في المجموعة الثانية من جدول البطولة والتي يتواجد فيها أيضًا المنتخب اليمني. حيث تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الأردني خاض عدة تدريبات مكثفة أمس الثلاثاء بقيادة مدربه الفني “اسلام ذيابات” على ملاعب المملكة العربية السعودية. حيث ركز المدرب الفني للفريق على تهيئة الفريق بدنيًا وتنفيذ عدة مخططات لاستخدامها في مواجهة مباراة الإمارات اليوم. وقد يهمك أيضًا التعرف على موعد مباراة السعودية وموريتانيا والتي تقام اليوم أيضًا في الجولة الأولى.

موعد مباراة الأردن والإمارات في بطولة كأس العرب للشباب 2022

يحل موعد مباراة الأردن والإمارات في منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب للشباب 2022. مساء اليوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر يوليو الجاري. حيث من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في هذه التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة الأردن والإمارات اليوم السعودية في تمام الساعة 9:00 مساءً مصر في تمام الساعة 8:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 10:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 9:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والأردن اليوم

من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والأردن اليوم في بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 عامًا. مذاعة من خلال عدة قنوات فضائية. حيث يأتي من أبرز القنوات الناقلة قناة السعودية الرياضية ksa sport HD. والتي تنقل كافة مباريات بطولة كأس العرب لهذا الموسم بشكل مجاني دون تشفير وذلك من خلال ترددها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات. والذي نرصده لكم في الجدول التالي.

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة المنتخب الإماراتي ضد الأردن

القمر الصناعي نايل سات التردد 12284 (v) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

متابعة مباراة الأردن والإمارات اليوم على قناة ksa sport HD

القمر الصناعي عرب سات التردد 12149 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

بطاقة مباراة منتخب الأردن ضد الإمارات في كأس العرب للشباب

المباراة مباراة منتخب الإمارات ضد منتخب الأردن البطولة الجولة الأولى من بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت سن 20 عام الموعد والتوقيت مساء اليوم الأربعاء الموافق 20-7-2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات – في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الأردن الملعب ملعب نادي ضمك القنوات الناقلة سيتم بث المباراة عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية ksa sport HD

مباراة الأردن ضد الإمارات اليوم

منافسة قوية تشهدها مباراة الأردن ضد الإمارات اليوم. في أولى المواجهات الإفتتاحية للبطولة العربية. حيث تجدر الإشارة إلى أن نظام بطولة كأس العرب للشباب 2022. يأتي هذا العام بنظام مختلف عما كانت عليه سابقًا. فقد تم توزيع المنتخبات المشاركة إلى ستة مجموعات. إضافة إلى ذلك الأمر تقام الجولة الأولى بين المنتخبات من مرحلة واحدة. حيث يتأهل الفائز من كل مجموعة ضمن أفضل منتخبين يتصدران المركز الثاني في الدور ربع النهائي من البطولة.