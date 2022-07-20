انت الان تتابع خبر ما هو راتب محمد أبو تريكة من قناة بي إن سبورت؟ مصادر إعلامية تكشف المبلغ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر النجم المصري محمد أبو تريكة من أشهر المحللين الرياضيين الذين يعملون في مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية وكشفت تقارير صحافية رياضية أن راتب محمد أبو تريكة في قناة بي أن سبورت يصل إلى 50 ألف يورو شهرياً وأكدت التقارير أن النجم محمد أبو تريكة يحصل على أعلى راتب من بين جميع المحللين الذين يعملون في القناة، وكشف التقرير أن بقية المحللين في القناة يحصلون على راتب شهري يتراوح ما بين 25 ألف إلى 45 ألف يورو شهريا، أي أن محمد أبو تريكة وأعلاهم أجرا في القناة.

وتحرص شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية على الاستعانة بأفضل نجوم كرة القدم في العالم العربي وأوروبا للقيام بالتحليل الفني على المباريات التي تقوم القناة ببثها في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية والأفريقية