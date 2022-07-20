انت الان تتابع خبر مباراة برشلونة و إنتر ميامي تنتهي بفوز برشلونة بسداسية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد (فيديو) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقيمت المباراة بين فريقي برشلونة وإنتر ميامي على ملعب "DRV PNK" في مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية، في مستهل جولة برشلونة بالولايات المتحدة. افتتح بيير إيمريك أوباميانج التسجيل في الدقيقة 19، ثم أضاف الوافد الجديد رافينيا هدفا ثانيا في الدقيقة 25، فيما أحرز أنسو فاتي الهدف الثالث في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم البارسا (3-0). وسجل جافي الهدف الرابع في الدقيقة 55، ثم أضاف ممفيس ديباي الهدف الخامس في الدقيقة 69، فيما اختتم عثمان ديمبلي السداسية في الدقيقة 70. جدير بالذكر أن المباراة شهدت مشاركة 24 لاعبا من قائمة برشلونة التي ضمت 25 لاعبا، وكان أرنو تيناس، الحارس الثالث للبارسا، هو الوحيد الذي لم يحصل على أي دقائق.