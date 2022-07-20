نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعلن موعد انطلاق دوري يلو للمحترفين في السعودية الموسم 2022-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُشارك في دوري يلو للمحترفين في السعودية، الذي انطلق لأول مرة في عام 1979م، نحو 20 ناديًا سعوديًّا، بالإضافة إلى عدد كبير من اللاعبين المحترفين، وهو يعد البطولة الثانية من حيث المتابعة والاهتمام في المملكة، بعد دوري المحترفين، ويقام كل عام، ويجري من خلاله صعود أفضل الفرق إلى الدوري الأساسي، أما الفرق الهابطة فيتم إلحاقها دوري الدرجة الثانية، وبالنسبة لاسم هذا الدوري وهو “يلو” فهو نسبة إلى رعاية شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” التي تصنف في الدرجة الأولى بمجال تأجير السيارات على مستوى الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد السعودي عن تغير ملحوظ على موسم يلو المقبل لرفع مستوى التنافس بين الأندية.

موعد انطلاق دوري يلو للمحترفين في السعودية 2023

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد انطلاق دوري يلو للمحترفين في السعودية 2023، الذي من المقرر أن يبدأ يوم الاثنين الموافق 22 أغسطس المقبل، فيما لم يعلن الاتحاد عن جدول المباريات حتى الآن.

النوادي المحترفة بدوري يلو في السعودية

أما النوادي المحترفة المشاركة في دوري يلو السعودية، فيبلغ عددها نحو 20 ناديًا، وهم: الوحدة السعودية، والأخدود، وهجر، والكوكب، والخليج، والقادسية السعودية، والعين السعودي، ونجران، ونهضة السعودية، وحطين السعودي، والخلود، والعدالة، والجبلين، والدرعية، وأحد، وجدة، وبيشة، والجيل، والعروبة السعودية، والشعلة السعودية.

ترتيب المحترفين في دوري يلو

وننشر ترتيب أداء النوادي المحترفة في دوري يلو تبعًا لعدد مرات الفوز:

الوحدة: 4 مرات فوز.

هجر: 4 مرات فوز

الطائي: 3 مرلاات فوز.

أحد: 3 مرات فوز.

القادسية: 3 مرات فوز.

الأنصار: مرتان فوز.

النجمة: مرتان فوز.

النهضة: مرتان فوز.

الرياض: مرتان فوز.

الرائد: مرتان فوز.

الاتفاق: مرتان فوز.

الحزم: مرتان فوز.

الأندية: مرة واحدة فوز.

أشهر لاعبي دوري يلو الماضي 2022

وضم دوري يلو مجموعة من اللاعبين المميزين في الموسم السابق 2021-2022م، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين :