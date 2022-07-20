انت الان تتابع خبر. نهائي كأس مصر، اتحاد الكرة يستقر على حكم قمة الأهلي والزمالك موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، وجوه جديدة تترقب التألق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض مواجهتهما المرتقبة في نهائي كأس مصر موسم 2021-2020، المقرر لها مساء الخميس المقبل 21/7/2022.

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وجاء تعيين مارتشينياك بعد مفاضلة مع الحكم الهولندي داني ماكيلي، قبل أن يتم الاستقرار على تعيين البولندي.

يذكر، أن مارتشينياك البالغ من العمر 41 عامًا يحمل الشارة الدولية منذ عام 2011، كما تم اختياره للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

وكان الأهلي قد نجح في الصعود لمباراة النهائي على حساب بتروجت، فيما تأهل الزمالك بعد تخطيه عقبة فريق أسوان.

تقام المباراة يوم الخميس 21 يوليو الجاري في التاسعة مساء.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة مدحت شلبي وبلال علام.

مشوار الأهلي في كأس مصر:

دور الـ 32: فاز على النصر 2-1

دور الـ 16: فاز على إنبي 1-0

ربع النهائي: فاز على بيراميدز 2-1

نصف النهائي: فاز على بتروجت 2-0

مشوار الزمالك في كأس مصر:

دور الـ 32: فاز على حرس الحدود 3-1

دور الـ 16: فاز على الإسماعيلي 1-0

ربع النهائي: فاز على مصر للمقاصة 2-0

نصف النهائي: فاز على أسوان 2-1