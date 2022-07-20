انت الان تتابع خبر عاجل.. فيريرا يقرر استبعاد 6 نجوم عن مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر والسبب مثير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استبعاد 6 لاعبين عن مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر والمٌقرر له يوم غد الخميس الموافق الواحد والعشرين من شهر يوليو الجارى في نهائي النسخة القديمة من البطولة لموسم 2021، في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

واسبتعد الزمالك من مواجهة الاهلي كلاً من سيف فاروق جعفر، ويوسف أسامة نبيه وعمر السعيد ومحمد أبو جبل وطارق حامد ورزاق سيسيه عن مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر في القائمة التي أعلنها المدير الفني منذ قليل.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن سبب غياب سيف جعفر عن مواجهة الأهلي بسبب استمرار اللاعب في وضع الجبيرة على يده بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في بطولة الدوري المصري، وفيما يخص يوسف أسامة نبيه فإن اللاعب يعاني من شد في العضلة الأمامية، واستمرار غياب عمر السعيد بسبب إصابته أيضًا في شد في العضلة الخلفية.

وعلى مستوي الحارس محمد ابو جبل ولاعب خط الوسط طارق حامد فإن الاستبعاد من قبل الجهاز الفني بقيادة فيريرا، وغياب رزاق سيسيه بسبب هروبه من مصر.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته اليوم الأربعاء من أجل مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر في المباراة التي يترقبها محبي كرة القدم بشكل عام.