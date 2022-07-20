انت الان تتابع خبر لعشاق نادي الزمالك..التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك أمام المارد الأحمر غدا الخميس الموافق 21 يوليو 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث عشاق نادي الزمالك، عن تشكيل الفارس الأبيض المتوقع لمواجهة المارد الأحمر في نهائي كأس مصر،المدير الفني للفريق الكروي بنادي الزمالك جوسفالدو فيريرا يهدف للفوز في المواجهة الثانية التي تجمعه بفريق المارد الأحمر وذلك بنهائيات كأس مصر غدا الخميس 21-7-2022 ،حيث يتطلع فريق الزمالك لحصد لقب كأس مصر للمرة الثامنة والعشرين بتاريخه.

وكان فيريرا قد فاز على الأهلي في نهائي كاس مصر 2015، بهدفين دون رد وذلك خلال ولايته الأولى،ومن المنتظر أن يبدأ فيريرا المباراة بطريقة 4-4-2، ومن المتوقع أن يستقر على الخيارات التالية لخوض نهائي الكأس.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المارد الأحمر بنهائي كاس مصر