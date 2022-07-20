انت الان تتابع خبر هكذا أري اللاعب المصري .. " روي فيتوريا " يصدم الصحفيين حول رأيه في اللاعب المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص الاتحاد المصري لكرة القدم علي تقديم المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم من خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء الموافق 20 من يوليو ، حيث أعرب المدرب البرتغالي الجديد لمنتخبنا الوطني عن انه حرص قبل القدوم إلي مصر علي أن يكون علي دراية كاملة عن هوية الكرة المصرية ومميزات اللاعب المصري وعيوبه والوقوف علي مدي التطور الذي من الممكن أن يحدثه هو في منظومة الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة

جدير بالذكر أن ” روي فيتوريا ” كان قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي مشيرا إلي أن اللاعب المصري يتمتع بالاحترافية داخل الملعب، ولديه القدرة على التطوير مع مشروع جيد ، حيث أشاد بقدرات لاعبي المنتخب المصري وجودة اللاعبين المتاحة له لكنه أعرب في الوقت ذاته أن الهدف هو العمل علي خلق لاعب قادر على تحقيق الطموحات عن طريق الاستمرار في التطور والتحسن علي كافة الأصعدة وهو الأمر الذي سيستغرق وقت من أجل تحقيقه والكثير من العمل والجهد فيما هو قادم من سنوات

في ذات السياق كان الاتحاد المصري قد أتم تعاقده مع البرتغالي ” فيتوريا ” الذي أتي خلفا للمدير الفني المصري ” إيهاب جلال ” بعقد يمتد إلي أربع سنوات مقبلة لغاية2026 القادمة ، يحصل خلالها علي ما قيمته 2 مليون دولار و400 ألف سنويًا، ويعاونه أربعة مساعدين هم “أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام)، وسيرجيو بوتيلهو (مدرب مساعد)، ولويس ستيفس (مدرب حراس المرمى)، ووالتر دياس (محلل أداء ومخطط أحمال)”.