انت الان تتابع خبر "هو الحل".. الأهلي يناور ويتخلى عن نجمه لحسم صفقة السفاح في الميركاتو والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يريد النادي الأهلي الدخول في مفاوضات خلال الفترة الحالية للتعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد، وبناًء على رغبة المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب القلعة الحمراء
وحدد ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي عدة لاعبين في مراكز الدعم داخل الملعب ومن بينها مركز الجناح وقلب الهجوم والظهير الأيمن، ولاعب في وسط الملعب حال رحيل أليو ديانج بنهاية الموسم الحالي، وهو ما تم الاتفاق عليه بين لجنة التخطيط والجهاز الإداري مع الجهاز الفني.
الأهلي يناور لحسم صفقة الموسم
ويعاني بيراميدز خلال الفترة الحالية من اقتراب رمضان صبحي من الرحيل عن صفوف الفريق لرغبته في خوض تجربه جديدة، وهو ما دفع الإدارة للبحث عن لاعب جديد في مركز صانع الألعاب وبالفعل تواصلت إدارة بيراميدز مع النادي الأهلي ومحمود كهربا في محاولات ضمه خلال الميركاتو الحالي وفي ظل عدم حسم موقف اللاعب بالعودة من عدمها في الموسم المقبل.
وسبق أن وقع اللاعب الشاب إبراهيم عادل لصفوف النادي الأهلي لكن تدخلت إدارة الفريق السماوي وتمكنت من توثيق عقد اللاعب، لكن في الفترة الحالية يرغب اللاعب في الانتقال للأهلي، وخوض تجربه جديده في الموسم المقبل في أوروبا أو الكيان الأحمر.