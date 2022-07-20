انت الان تتابع خبر "هو الحل".. الأهلي يناور ويتخلى عن نجمه لحسم صفقة السفاح في الميركاتو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد النادي الأهلي الدخول في مفاوضات خلال الفترة الحالية للتعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد، وبناًء على رغبة المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب القلعة الحمراء

وحدد ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي عدة لاعبين في مراكز الدعم داخل الملعب ومن بينها مركز الجناح وقلب الهجوم والظهير الأيمن، ولاعب في وسط الملعب حال رحيل أليو ديانج بنهاية الموسم الحالي، وهو ما تم الاتفاق عليه بين لجنة التخطيط والجهاز الإداري مع الجهاز الفني.

الأهلي يناور لحسم صفقة الموسم

ودخل النادي الأهلي خلال الفترة الماضية في مفاوضات للحصول على خدمات اللاعب إبراهيم عادل نجم بيراميدز، والذي يرى المارد الأحمر أنه خير دعم في الجانب الهجومي بالموسم المقبل بعد الأداء الذي ظهر عليه اللاعب خلال الموسم الحالي وتواجده في قائمة منتخب مصر، لكن لن يكون من السهل التفريط فيه من جانب إدارة السماوي دون الخروج باستفادة من الأمر، وهو ما سيتم بالفعل حسمه من خلال صفقة تبادلية