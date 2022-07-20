بث مباشر مباراة بايرن ميونخ و دي سي يونايتد يلا شوت Yalla Shoot | مباراة البايرن بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد دي سي يونايتد بث مباشر اليوم 21-7-2022 يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - بث مباشر بايرن ميونخ ودي سي يونايتد، نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع دوت الخليج مشاهدة مباراة نادي بايرن ميونخ الألماني ونظيره نادي دي سي يونايتد الأمريكي في مباراة ضمن المباريات الودية التي تقام هذه الفترة للإستعداد للموسم الجديد المقرر إنطلاقه في الشهر القادم، ويخوض نادي بايرن ميونخ هذه المباراة وهو يأمل بالخروج بأكبر إستفادة ممكنة من حيث الفوز بالمباراة وتحقيق نتيجة إيجابية وإختبار الصفقات الجديدة، وتجهيز لاعبي الفريق الأول للموسم الجديد بجانب إعطاء فرصة للاعبي الشباب للمشاركة مع الفريق الأول بجانب المميزات الأخرى التي تخوض الفرق المباريات الودية من اجلها، ويستضيف ملعب أودى بالولايات المتحدة هذه المباراة بعدما تم الإتفاق عليه بين إدارة الناديين، مباراة بايرن ميونخ بث مباشر.

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مباراة بايرن ميونخ بث مباشر، سافرت العديد من الفرق الأوروبيّة الكبرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة معسكرات التدريب وخوض مباريات ودية أمام النوادي الأمريكية، ولم تعود الإستفادة من ذلك فقط، فإن كل نادي يأمل بأن تكون له شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم من خلال السفر إلى المنطقة وخوض مباريات أمام فرق الدولة وهذا ما يتم فعله الآن من الفرق الأوربية الكبرى، وكان العملاق البافاري من ضمن هذه الفرق وبعد موافقة مدرب الفريق ناجلسمان، ويخوض نادي بايرن ميونخ اول ودية له اليوم بعد الإنتهاء من الدوري الألماني الموسم الماضي وحسم لقب الدوري لصالحه، كما انه حسم التأهل إلى المشاركة في الشامبيونز ليج الموسم القادم، كما انه سوف يشارك في السوبر الألماني أمام نادي أر بي لايبزيج الذي سيقام نهاية هذا الشهر الجاري، بث مباشر مباراة بايرن ميونخ اليوم.

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مباراة البايرن ضد دي سي يونايتد مباشر، حسم نادي بايرن ميونخ العديد من الصققات المميزة والقوية هذا الصيف، وبدأت إدارة البايرن الميركاتو بصفقة نجم نادي ليفربول السنغالي ساديو ماني لتدعيم خط الهجوم في الفريق، ويعد هذا اللاعب من ابرز اللاعبين الذين تألقوا في الموسم الماضي، وسيعاني ليفربول الإنجليزي كثيراً العام القادم اذ لم يجد البديل المناسب في اقرب وقت، لكن سيعتمد الألماني يورجن كلوب على الشاب الكولومبي لويس دياز في مركز الجناح الأيسر، واجرى البافاري مؤخراً صفقة قوية قادمة من نادي يوفنتوس الإيطالي ماتيوس دي ليخت لتدعيم خط الدفاع بعد رحيل زوليه إلى الجراد الأصفر بروسيا دورتموند، كما انه ضم المغربي نصير مزراوي والعديد من اللاعبين الآخرين، وما زال الفريق يبحث عن رأس حربة لتعويض البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي إنتقل مؤخرا إلى برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ ودي سي يونايتد مباشر.

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بايرن ميونخ ضد دي سي يونايتد مباشر يلا شوت، تحدث مدرب بايرن ميونيخ جوليان ناجلسمان عن موقفه من التعاقد مع نجم فريق مانشستر يونايتد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقال ناجلسمان في تصريحات صحفية وجاء فيها:”رأيت كل الشائعات حول رغبتي في التعاقد مع كريستيانو رونالدو، لكن هذا الأمر ليس صحيحاً”، وكان المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش، قد أكدا على عدم رغبة النادي في التعاقد مع رونالدو، وكانت العديد من الصحف قد أكدت بأن رونالدو طلب من ناديه السماح له بالرحيل عن الفريق هذا الصيف، وذلك حال وصول عرض مرضٍ، ولم ينضم رونالدو صاحب الـ37 عاماً، الى تدريبات مانشستر يونايتد حتى الآن لأسباب عائلية، وكان المدرب إيرك تين هاج قد أكد على أن رونالدو ليس للبيع، ويرغب اللاعب بالمغادرة بسبب فشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا بعد حصد المركز السادس في الدوري لكنه سيشارك في الدوري الأوروبي، وتظل رغبة نادي بايرن ميونخ هذا العام بعد ضم صفقات نارية هي الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام، لكنه سيجد العديد من الفرق التي ترغب في تحقيق ذلك أيضاً، بايرن ميونخ ضد دي سي يونايتد مباشر.

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بايرن ميونخ مباشر، من المقرر أن تقام هذه المباراة يوم الخميس 21 يوليو 2022 في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت مصر على ملعب أودي بالولايات المتحدة، ونستعرض إليكم موعد بداية المباراة بتوقيت بعض الدول العربية الأخرى:

2:30 صباحاً بتوقيت السعودية

1:30 صباحاً بتوقيت مصر

12:30 صباحاً بتوقيت المغرب

12:30 صباحاً بتوقيت الجزائر

2:37 صباحاً بتوقيت فلسطين

3:30 صباحاً بتوقيت الامارات

2:30 صباحاً بتوقيت الأردن

2:30 صباحاً بتوقيت سوريا

2:30 صباحاً بتوقيت لبنان

2:30 صباحاً بتوقيت العراق

1:30 صباحاً بتوقيت السودان

2:30 صباحاً بتوقيت اليمن

1:30 صباحاً بتوقيت ليبيا

12:30 صباحاً بتوقيت تونس