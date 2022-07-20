انت الان تتابع خبر أول رد فعل من " روي فيتوريا " عقب وصوله مطار القاهرة وتوليه تدريب منتخب مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الماضية التي ظل يبحث فيها عن مدير فني ذا سمعة طيبة من أجل تولي مسئولية القيادة الفنية للمنتخب المصري الأول لكرة القدم عقب مرحلة من التخبطات التي عاشها المنتخب وهو الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل والانتقادات في الشارع الرياضي المصري تجاه القائمين علي الاتحاد ، لكن يبدو أنهم أخيرا قد وجدوا ضالتهم في التعاقد مع المدب البرتغالي الكبير الذي يلقي الكثير من الإشادة من المحللين الفنيين ” روي فيتوريا ”

جدير بالذكر أن المدرب البرتغالي قد وصل إلي مصر من أجل تولي قيادة الفراعنة وقد أعرب عن شعوره بالسعادة الكبيرة من ـجل الإشراف علي منتخب كبير مثل المنتخب المصري له تاريخ عريق داخل القارة السمراء معبرا عن شعوره بالفخر لكونه مديرا فنيا للمنتخب المصري ، مشيرا إلي أنه يطمح إلي تحقيق النجاحات والإنجازات رفقة الفراعنة خلال الفترة المقبلة والخروج من عنق الزجاجة سريعا والعمل علي بناء منتخب قوي قادر علي تحقيق البطولات والمنافسة الشرسة عليها

وقد تابع حديثه موجها الشكر إلي نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق وعضو الاتحاد المصري الحالي الكابتن ” حازم إمام ” علي أنه تمكن من شرح مشروع المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة له مختتما حديثه بأنه يعتبر هذا المشروع تحديا بالنسبة له وأنه قد قدم إلي مصر بغرض النجاح في هذا الاختبار الجديد في مسيرته