أتلتيكو مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو

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رياض - احمد صلاح - ردت إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على الأخبار المتناقلة عبر وسائل الإعلام العالمية بشأن انتقال أسطورة نادي مانشستر يونايتد الانجليزي الحالي وريال مدريد السابق المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية والتي تؤكد تواصل جناح مانشستر يونايتد مع المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالموافقة على انضمامه إلى صفوف النادي الإسباني، وذلك على الرغم من مشواره الحافل في ناديه السابق ريال مدريد.

أتلتيكو مدريد يحسم الجدل حول حقيقة ضم كريستيانو رونالدو

وفقًا لصحيفة «ماركة» الإسبانية فقد تم التواصل مع أحد المصادر الرسمية المطلعة داخل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني للتأكد من مدى صحة الأنباء المتداولة حول حقيقة إتمام صفقة انضمام اللاعب البرتغالي إلى النادي الإسباني، حيث نفى المصدر كافة تلك الأقاويل بشان انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي أتلتيكو مدريد قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفية.

وأضاف المصدر خلال تصريحه أن إدارة الفريق ترى أن تلك الصفقه لم تكن في صالح نادي أتلتيكو مدريد من حيث الجانب الاقتصادي.

ويتسلط الضوء على البرتغالي كريستيانو رونالدو بشدة خلال الفترة الأخيرة بعد إعلان رغبته في الرحيل عن ناديه الحالي مانشستر يونايتد الإسباني للانضمام إلى نادي أتلتيكو مدريد الإنجليزي ويأتي ذلك في ظل رؤية جناح مانشستر يونايتد بطء قرارات إدارة ناديه الحالي في اتخاذ القرارات الصائبة وإنجاز الصفقات التي يتطلبها الفريق على الرغم من إبرام ثلاث اتفاقيات ضمت كل من؛ تايرل مالاتسيا، وليساندرو مارتينيز، وكريستيان إيريكسين.