انت الان تتابع خبر "عاشق البطاقات".. من هو سيمون مارتشينياك حكم نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم حكم بولندي بقيادة سيمون مارتشينياك لإدارة مباراة نهائي كأس مصر والتي ستكون بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والزمالك.

وسيواجه الأهلي غريمة الزمالك يوم غد الخميس الموافق الواحد والعشرين من شهر يوليو الجارى في نهائي كأس مصر والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن اخُتير الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ويعاونه كلاً من باول سوكولنيكي وتوماس ليستفيتشيك على أن يكون حكم رابع هو لوكاس كوزما، ويقود الفار الحكم توماس موسيت ويعاونه سيباستيان جارزيباك، والسؤال الأهم من قبل الجماهير الآن من هو حكم اللقاء.

من هو سيمون مارتشينياك حكم مباراة الأهلي والزمالك

البولندي سيمون مارتشينياك من مواليد 7 يناير 1981 ويبلغ من العام في الوقت الحالى 41 عامًا، وكان بدأ المشوار الرياضي في سن السابعة وكان قد مارس لعبة الدرجات الهوائية حتى الثانية عشر من سبنه، ولكن تحول للممارسة كرة القدم.

وبدأ الحكم مسيرته في التحكيم وهو في عمر 21 عامًا وأصبح حكم محترف في عام 2006 وأدار أول مباراة له في الدوري البولندي عام 2009.

وحصل مارتشينياك على الشارة الدولية في عام 2011، وقاد العديد من المباريات، وهو حكم يعشق البطاقات الملونة، حيث قام بإدارة 531 مباراة في مسيرته واشهر 2119 بطاقة صفراء، واشهر 140 بطاقة حمراء، واحتسب في مسيرته 237 ركلة جزاء.

وتعتبر المباراة الأشهر له بين الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب عندما احتسب 9 دقائق وقت بدل ضائع ولكنها امتدت إلى 19 دقيقة كاملة، لتصبح المواجهة هى خامس أطول مباراة تحتسب فيها وقت بدل ضائع في التاريخ.