انت الان تتابع خبر"طريق السلامة انت"... عملاق قطر يريد ضم نجم الأهلي بعد عرض مثالي للإدارة القلعة الحمراء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت بعض التقارير والمصادر المغربية عن أنباء تجديد مفاوضات نادي قطر القطري ولين مجلس إدارة نادي الأهلي بشأن اللاعب المغربي بدر بانون والحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة القادمة بداية من الموسم، والجدير بالذكر أن اللاعب قد غاب لفترة طويلة لما تعرض له من إصابة قوية في القلب مما أدى إلى عدم مشاركة اللاعب خلال الفترة الأخيرة مع فريقه النادي الأهلي.

وأضافت الصحف المغربية أن النادي القطري سيقدم بعرض مالي أكبر من أجل إقناع إدارة الأهلي ببيع صاحب الـ28 عامًا.

وتابع المصدر بأن النادي القطري لأن لديه رغبة شديدة في الحصول على خدمات اللاعب المغربيصاحب ال ٢٨ عاما مما سيرفع المقابل المادي من أجل إقناع اللاعب وقبول مجلس إدارة النادي العرض.

بينما قد شهدت الفترة الأخيرة توقف المفاوضات بين كل من مجلس إدارة النادي الأهلي و بين مسؤولين مجلس إدارة نادي القطري، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب، ولكنه في الوقت الحالي يتسطيع المشاركة بالتدريبات بعدما تعافى من الإصابة.

إنجازات اللاعب مع النادي الأهلي منذ إنضمامه

انتقل اللاعب المغربي والمدافع الدولي “بدر بانون” قادماً من النادي المغربي الرجاء البيضاوي في صفقة كلتف النادي الأهلي مليون ونصف دولار حيث تمت الصفقة في عام 2020، واستطاع اللاعب تحقيق بعض البطولات الهامة في مسيرته بشكل عام مع المارد الأحمر أهمها تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2021 بعدما استطاع النادي الأهلي الفوز بالمباراة النهائية أمام نادي كايز تشيفز حيث انتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، ثم توج اللاعب المغربي ببطولة كأس مصر لعام 2020 على حساب نادي طلائع الجيش التي انتهت بفوز المارد الأحمر بركلات الترجيح، وتحقيق لقبين السوبر الافريقي على حساب ناديه السابق الرجاء البيضاوي ونادي نهضة البركان.