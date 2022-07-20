نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة السعودية وموريتانيا اليوم ..”الـَآن” موعد مباراة منتخب السعودية ضد موريتانيا في كأس العرب للشباب 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية وموريتانيا اليوم و القنوات الناقلة للمباراة في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا. نستعرض معكم تفاصيلها في هذا التقرير الرياضي من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث تقام مباراة منتخب السعودية ضد موريتانيا اليوم في أولى منافسات بطولة كأس العرب للشباب في الموسم السادس من البطولة العربية. والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية لهذا الموسم. حيث تنطلق فعاليات افتتاح البطولة في مدينة أبها والتي تبدأ في يوم العشرين من شهر يوليو 2022 وتستمر حتى يوم السادس من شهر أغسطس القادم. وفي غضون ذلك نرصد لكم في الآتي تفاصيل توقيت مباراة السعودية وموريتانيا اليوم والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة السعودية وموريتانيا اليوم

تقام مباراة السعودية وموريتانيا اليوم على ستاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة المحالة. حيث يأتي المنتخب السعودي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب للشباب 2022. والتي يتواجد معه فيها كل من منتخب العراق ومنتخب موريتانيا. وفي السياق ذاته يسعى منتخب السعودية لاستغلال عامل الأرض في مباراة موريتانيا اليوم من أجل تحقيق فوزه وحصد أول ثلاث نقاط له في منافسات البطولة. إضافة إلى ذلك يمكنكم أيضًا الإطلاع على موعد مباراة الإمارات والأردن اليوم والتي ستقام في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب للشباب.

موعد مباراة السعودية وموريتانيا في كأس العرب للشباب 2022

يحين موعد مباراة السعودية وموريتانيا في بطولة كأس العرب للشباب 2022. مساء اليوم الأربعاء الموافق 20-7-2022. حيث من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة خلال التوقيتات التالية:

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة السعودية وموريتانيا اليوم السعودية في تمام الساعة 4:00 مساءً مصر في تمام الساعة 3:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 5:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 4:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد موريتانيا اليوم

يحرص الكثير من جماهير الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية بالتعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد موريتانيا اليوم. حيث أعلنت مجموعة قنوات السعودية الرياضية KSA SPORT عن حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 عامًا في الموسم الحالي. وفيما يلي نرصد لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية اليوم.

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد موريتانيا

القمر الصناعي نايل سات التردد 12284 (v) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

متابعة مباراة السعودية وموريتانيا اليوم على قناة ksa sport HD

القمر الصناعي عرب سات التردد 12149 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

حكم مباراة السعودية اليوم ضد منتخب موريتانيا

أًسنِدت مهمة تحكيم مباراة السعودية اليوم ضد منتخب موريتانيا إلى الحكم العماني “عمر اليعقوبي” وسيكون الحكم المساعد “عبدالله الحرداني” والحكم الرابع “محمد معروف” وحكم مساعد ثاني “سامي مهلهل”.

بطاقة مباراة منتخب السعودية ضد موريتانيا في كأس العرب