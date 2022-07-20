نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الكلية التقنية للبنات في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بعد فعلت رابط التسجيل في الكلية التقنية للبنات، وذالك حتي يتمكن جميع المتدربات الدخول علي بوابة قبولي الإلكترونية بصورة إلكترونية علي شبكة المعلومات الدولية للإنترنت، من اجل الاطلاع علي مواعيد الدورات التدريبية المجانية سواء في الفترة الصباحية أو المسائية وأيضا معرفة التخصصات المتاحة لحملة شهادة الدبلومات والبكالوريوس، من خلال هذا المقال سوف نستعرض معاكم متابعي موقع ثقفني الإخباري طريقة التسجيل في الكلية التقنية لرسوم الدراسة في الكلية التقنية للالتحاق بأحدي البرامج.

دائما تقديم الهيئة العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، لهذا فعلت البوابة الإلكترونية للقبول والتسجيل الموحد للطالبات لكي يتمكن من إدخال بيانات التقديم علي البرامج المتاحة بحسب المؤهلات والمواعيد المتاحة سواء في الفترة الصباحية أو المسائية، حيث يمكن الدخول علي البوابة الإلكترونية للقبول قبولي من اجل الاطلاع علي كافة التفاصيل حول التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفقا لعدد المقاعد المتاحة

رابط التسجيل في الكلية التقنية للبنات

نستعرض مع كافة المتدربات طريقة التسجيل في الكلية التقنية للبنات بالخطوات التفصيلية لكي يتمكن جميع المتقدمات بالدخول علي الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ( tvtc.gov.sa ) بشكل إلكتروني من خلال متابعتهم للنقاط التالية.

الدخول علي رابط موقع مؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

النقر علي رابط التقديم على الكليات التقنية.

الاطلاع علي شروط التسجيل في الكلية التقنية للبنات من ثم الموافقة علي الشروط والاحكام.

تقوم المتقدمة بتعبئة البيانات الخاصة بها داخل حقول نموذج التقديم.

الضغط علي زر تسجيل في بوابة قبولي.

بعد إنشاء حساب جديد، ينبغي علي المتقدمين الدخول علي رابط بوابة القبول الموحد الإلكترونية “بوابة قبولي” من اجل التقديم علي احدي البرامج المتاحة لدي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية لدفع المصروفات بواسطة استخدام بطاقات الائتمان بشكل إلكتروني، وذالك عن طريق الرابط الخاص بالتقديم الذي رفقناه لحضراتكم بالنقاط السابقة، وفي الختام قدمنا لكم متابعي موقع ثقفني الإخباري اجراءات فتح التسجيل في الكلية التقنية للبنات، وذالك للتسهيل علي جميع المتقدمات التقديم على الكلية التقنية للبنات بكل سهولة ويسر