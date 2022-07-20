حبس سنة.. مرتضي منصور يوجه ضربة لمحمود الخطيب أمام القضاء

انت الان تتابع خبرحبس سنة.. مرتضي منصور يوجه ضربة لمحمود الخطيب أمام القضاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجر مرتضي منصور منذ قليل مفاجأة من العيار الثقيل بشأن القضايا الدائرة بينه وبين محمود الخطيب خلال الفترة الأخيرة حيث أكد على حصوله على حكم من جانب المحكمة الاقتصادية يفيد بحبس محامى رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب لمدة عام وغرامة 10000 جنية مصري.

بيان مرتضي منصور

اصدرت المحكمة الاقتصادية عصر اليوم حكما في الجنحة رقم 344 لسنة 2022 بحبس محمد عثمان محامي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمستشار القانوني للنادي بالسجن سنه وغرامة 10آلاف جنية لارتكابه جريمة سب وقذف في حق المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك والادعاء عليه بأكاذيب امتلأت بالبذاءات .

وسيصدر المستشار مرتضي منصور بيانا عقب انتهاء مباراة الزمالك والنادي الاهلي عن التجاوزات التي ارتكبها محمد عثمان وبعض المحسوبين علي الكابتن الخطيب في حقة طوال العامين السابقين وصدور عدة احكام نهائية بحبسهم ولكنهم هاربين .

والمعروف ان محمد عثمان هو محامي الكابتن ابوتريكة ومحامي الارهـــابيين ” خلية عرب شركس ” الذين قتـــلوا ابناءنا من رجال القوات المسلحة في منطقة الاميرية بتاريخ 13 مارس 2019 وصدر حكم من محكمة الجنايات باعدامـــهم و أرجأ المستشار مرتضي منصور بيانه لانشغاله مع الفريق الأول الذي يخوض مباراة هامة غدا ان شاء الله في كأس مصر.