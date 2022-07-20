انت الان تتابع خبر "اعرف قبل اي حد".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج وترددها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول المحترف فى صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، ولايبزيج حيث يقام اللقاء يوم الخميس المقبل غدا، وذلك ضمن إطار الاستعدادات الودية قبل بدء الموسم الجديد، حيث يحتضن ملعب ريد بول آرينا اللقاء الذي تنطلق صافرته فى تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والربع مساء بتوقيت السعودية.

وتعد هذه المباراة هي المباراة الثالثة ضمن الاستعدادات الودية للفريق، فاللقاء الأول كام أمام مانشستر يونايتد والتي خسرها الريدز برباعية نظيفة والثانية أمام كريستال بالاس والتي نجح رجال ليفربول فى الفوز بها بهدفين دون مقابل.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج وترددها

من المقرر أن يتم إذاعة فعاليات اللقاء المقام بين ليفربول ولايبزيج على قناة الشارقة الرياضية الإماراتية والتي يكون ترددها كالتالي: قمر صناعي نايل سات، تردد 11012، رأسي، معدل الترميز 27500، التصحيح 3/4.

جدير بالذكر أن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر الاعتزال بنهاية الموسم الجاري ومن أجل إعلان الاعتزال رسميا، عزمت شركة الأهلي لكرة القدم على التواصل مع إدارة ليفربول عن طريق محمد صلاح من أجل معرفة إمكانية إقامة لقاء بين الاهلي وليفربول فى مهرجان اعتزال وليد سليمان.

وترغب شركة الأهلي فى معرفة المتطلبات المالية للنادي الإنجليزي، كما ترغب فى إقامة اللقاء على دولة خليجية من أجل الحضور الجماهيري الكامل، وايضا لخروج اللقاء بشكل يليق بحدث اعتزال وليد سليمان.