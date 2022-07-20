انت الان تتابع خبر. مقابل 55 مليون جنيه.. "عملاق الخليج" يخطف توقيع نجم الأهلي بعد موافقة الخطيب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت التقارير الإعلامية بأن مجلس إدارة النادي الأهلي قد تلقى عرض قوي للغاية من قبل نادي قطر القطري بهدف الحصول على خدمات أحد نجوم القلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث سيحصل فيه الأهلي على مبلغ مالي قد يصل لنحو 55 مليون جنيه من وراء بيع اللاعب إلى النادي القطري.

عملاق الخليج يخطف توقيع نجم الأهلي

أفاد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، بأن الدولي المغربي بدر بانون هو اللاعب المطلوب من قبل نادي قطر القطري، حيث يرغب الأخير في الحصول على خدمات نجم خط الدفاع في القلعة الحمراء مقابل مبلغ مالي قد يصل لنحو 3 مليون دولار أي ما يعادل 55 مليون جنيه وهو رقم مغري للغاية، وخاصة في ظل وجود بنود وإضافات أخرى سيحصل عليها الأهلي بناءً على مستوى اللاعب مع النادي القطري.

وأشار المصدر إلى كون الأهلي قد أعطى موافقته المبدئية على رحيل اللاعب ولكنه طلب بعض الوقت من أجل حسم قراره بشكل نهائي بعد الانتهاء من هذا الموسم والجلوس مع المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريس وأخذ رأيه في مسألة بيع اللاعب أو بقاءه داخل القلعة الحمراء.

موقف سواريس من بيع بدر بانون

أكد موقع “le360 sport المغربي” بأن مدرب النادي القطري “يوسف الصافي” وهو مغربي الجنسية يريد التوقيع مع مواطنه بدر بانون بأي شكل ممكن، وقد طلب من إدارة ناديه عرض نحو 3 مليون دولار بهدف إقناع الأهلي بالتنازل عن مدافع أسود الأطلسي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مقرب من الجهاز الفني للنادي الأهلي، بأن الأخير لا يمانع التنازل عن خدمات بدر بانون ولكن بشرط وحيد هو استغلال كل الأموال القادمة من عملية بيعه في تعزيز صفوف الفريق والتعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم القلعة الحمراء والعودة من جديد للمنافسة على البطولات والألقاب.