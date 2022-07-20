الآن LIVÉ NØW 2ńd.. بث مباشر مباراة السعودية وموريتانيا كأس العرب Saudi Arabia vs Mauritania | مباراة السعودية بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية ضد موريتانيا بث مباشر اليوم 20-7-2022 يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - مباراة السعودية وموريتانيا مباشر، نقدم اليكم اليوم من خلال موقع دوت الخليج مشاهدة مباراة المنتخب السعودي ونظيره منتخب موريتانيا Saudi Arabia vs Mauritania في افتتاح مباريات دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العرب تحت 20 عام، وتستضيف المملكة العربية السعودية هذه البطولة بعدما فازت بإستضافة هذه النسخة من الكأس، ويستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية هذه المباراة بعدما تولى مهمة إستضافة هذه المباراة المرتقبة، وتلعب هذه البطولة بعد نجاح نسخة كأس العرب الماضية التي كانت في قطر للاعبي المنتخب الأول، وحقق المنتخب الجزائري لقب البطولة بعد التفوق على تونس في النهائي بثنائية نظيفة، مباراة السعودية مباشر.

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بث مباشر السعودية وموريتانيا كاس العرب، وتحتوى هذه البطولة على ستة مجموعات كل مجموعة بها ثلاث منتخبات، كل منتخب سيخوض مواجهتين أمام منتخبي مجموعته، ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الاولى ومعه، منتخب موريتانيا خصمه في مباراة اليوم بجانب المنتخب العراقي الذي يعتبر من اقوى المرشحين لحصد لقب كاس العرب من هذه النسخة، وتحرص الجماهير السعودية على متابعة المنتخب في مباراة اليوم، وتمتلك السعودية مجموعة من الملاعب الممتازة الذي يؤهلها لإستضافة هذه البطولة، السعودية وموريتانيا بث مباشر.

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بث مباشر السعودية وموريتانيا كاس العرب

مشاهدة مباراة السعودية بث مباشر، يلعب كل من المنتخبات المشاركة جولتين من اصل ثلاث جولات، وسيغيب المنتخب السعودي عن المشاركة في الجولة الثانية والذي سيلعب من مجموعته المنتخب العراقي ونظيره الموريتاني التي ستكون الجولة الاخيرة له في دور المجموعات، واعلنت عدة قنوات عن إستضافة هذه المباراة ابرزها، العراقية الرياضية ويعلق على المباراة من خلالها المعلق المتميز أمير علي، وقناة الكأس القطرية بصوت أحمد المعمري، والسعودية الرياضية بصوت عائد العصيمي، بث مباشر مباراة السعودية اليوم.

مشاهدة مباراة السعودية بث مباشر

السعودية وموريتانيا مباشر كاس العرب، من المقرر أن تقام المباراة اليوم الأربعاء 20-7-2022 في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت السعودية، وهذا هو موعد انطلاق افتتاح البطولة بتوقيت الدول العربية الاخرى:

5:00 مساءاً بتوقيت السعودية

4:00 مساءاً بتوقيت مصر

3:00 مساءاً بتوقيت المغرب

3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

6:00 مساءا بتوقيت الامارات

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن

5:00 مساءاً بتوقيت سوريا

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان

5:00 مساءاً بتوقيت العراق

4:00 مساءاً بتوقيت السودان

5:00 مساءاً بتوقيت اليمن

4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

3:00 مساءاً بتوقيت تونس

ماتش السعودية وموريتانيا مباشر

تفصلنا اقل من ساعة واحدة عن بدء إنطلاق المباراة، ويعلم ويدرك تماما لاعبي المنتخب الموريتاني أهمية هذه المباراة ومدى صعوبة الخصم في مباراة اليوم، حيث يمتلك المنتخب السعودي بعض اللاعبين المميزين بجانب امتلاكه عامل الارض والجمهور في مباراة اليوم مما ستزيد الامور صعوبة على لاعبي المنتخب الموريتاني.

انطلقت احداث الشوط الاول منذ قليل وتمكن لاعبي المنتخب السعودي من تسجيل هدف مبكر وضعهم في مقدمة هذه المباراة، وفي انتظار ما سيحدث في الدقائق المتبقية من الشوط الاول.