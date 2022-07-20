انت الان تتابع خبر "خلاص مسألة وقت".. بن شرقي يضع شرط وحيد للانتقال للأهلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تابعنا خلال الايام الماضية رغبة الأهلي في ضم المغربي اشرف بن شرقي، ولكن أكد اللاعب انه لا يفكر فى اللعب لنادي مصري وان هدفه فى الفترة المقبلة التتويج بلقب الدوري المصري مع الزمالك ثم الاحتراف فى أحد الدوريات الخليجية، كما يأتي ذلك في ظل رغبة الزمالك وجماهيره فى تجديد اللاعب وتمسكهم به، ولكن يبدو أن الأهلي مازال يصر على الحصول على جهود اللاعب.

فجاءت مستجدات بشأن تفاوض الأهلي مع اللاعب الذي أخبرهم مرة أخرى برغبته فى اللعب خارج الدوري المصري، لكنه وضع شرط وحيد من أجل الموافقه، وهو أن يحصل على مقدم تعاقد قيمته 2 مليون دولار خالص من الضرائب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر

وينتظر عشاق وجماهير الكرة المصرية مواجهة قوية ونارية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فى نهائي كأس مصر، فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، فالاهلي يسعى من خلال تلك المواجهة لمصالحة جماهيره والتتويج باللقب بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد، فيما يأمل الزمالك “متصدر الدوري” فى استكمال انتصاراته بالفوز على غريمه التقليدي الأهلي وحصد اللقب بقيادة فيريرا.

وتأهل الأهلي لنهائي البطولة بعد الفوز على بتروجت، ليضرب موعدا مع الزمالك الذي تأهل بعد الفوز على أسوان، فى مباراة تنطلق صافرتها فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام على استاد القاهرة الدولي بتحكيم اجنبي، بتعليق مدحت شلبي على قناة اون تايم سبورت.