انت الان تتابع خبر عاجل.. روي فيتوريا يزف بشرى سارة للشعب المصري ومحمد صلاح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زف المدرب البرتغالي الجديد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بشرى سارة للشعب المصري ومحمد صلاح اليوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر يوليو الجارى بعدما أدلى ببعض التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم.

روي فيتوريا يزف بشرى سارة للشعب المصري ومحمد صلاح

وتم تقديم المدرب البرتغالي روي فيتوريا اليوم للجماهير المصرية بعدما وصل إلى القاهرة يوم أمس الأربعاء وتم عمل مؤتمر صحفي كبير في الثانية ظهرًا لتقديمه مديرًا فنيًا للفراعنة لمدة أربعة أعوام جديدة.

وقال فيتوريا في بداية المؤتمر الصحفي:”سعيد للغاية بالعمل في دولة تعشق كرة القدم، وتتنفس كرة القدم، وسوف أقوم ببذل كافة المجهودات انا وطاقم العمل من أجل إسعاد الجماهير المصرية والعمل بجهد خلال الفترة المقبلة مع الفراعنة”.

وأضاف فيتوريا :”ارغب من جماهير الجماهير المصرية أن تعتبرني مصري مثلكم وارغب في الدعم الكامل، لدينا تحديات كثيرة وصعبة في نفس التوقيت في الوقت القادم، ولكن قادرون انا واللاعبين على جعلها سهلة، أنا من اليوم مصرى مثلكم وواحد منكم”.

وواصل :”أحترم جميع المدربين الذين نالوا الشرف وتولوا تدريب منتخب مصر، الفريق سوف يكون مختلف من اليوم، وسيصبح للفراعنة هوية واضحة، وهذا لن يحدث كل يوم، تحقيق البطولات واللعب الجيد على أرضية الميدان هو سيتحقق بالفعل وبالعمل”.

وعن محمد صلاح قال :”تواصلت مع نجم ليفربول في الوقت السابق، أرفض الحديث عن ما حدث بيينا، ولكنى أحترم اللعب الجماعي أكثر، وأرغب في إيجاد أكثر من محمد صلاح في المنتخب الوطني”.